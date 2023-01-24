شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات لخفض السعرات الحرارية لفقدان الوزن بشكل صحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد فقدان الوزن أحد أكثر القرارات شيوعًا فى العالم، لكن يجد الكثير منا صعوبة فى الالتزام بتغييرات نمط الحياة المطلوبة لفقدان الوزن أو الحفاظ عليه، وإحدى الاستراتيجيات التى قد تعمل بشكل أفضل عند إدارة الوزن هى "تقليل السعرات الحرارية"، وفى هذا التقرير نستعرض 5 خطوات لخفض السعرات الحرارية وفقا لموقع webmd.

1 ابدأ برقم صغير

اتباع نظام غذائى يحتوى على 1000 سعر حرارى يساعد على إنقاص الوزن بسرعة، لكنه ضار للغاية على المدى الطويل، حيث يعد تقييد السعرات الحرارية فجأة بمثابة صدمة لجسمك، إذا كنت تستهلك 2200 سعر حرارى فى اليوم وخفضتها فجأة إلى 1000 فسوف يكافح جسمك للتكيف، علاوة على ذلك فإن هذه الحميات المقيدة بالسعرات الحرارية تفتقر إلى الفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم بشكل يومى.

وينصح الخبراء بدلاً من ذلك بعد خفض 200 سعر حرارى فى الأسبوع، وعندما تفقد الوزن، يمكنك البدء في خفض 100 أو 200 سعر آخر.

2 تقليل حجم الحصة

غالبًا لا يكون الطعام هو الذي يجعلنا سمينين، لكن عادتنا في الإفراط في تناول الطعام، عندما نجلس لتناول العشاء، وينتهي بنا المطاف بملء أطباقنا بكل شيء في القائمة، ومع ذلك إذا كنت ترغب في إنقاص وزنك، يجب ألا تأكل أكثر من 80% من وجبتك وأن تحاول تناول الطعام بكميات صغيرة، ويمكن أن يساعد استخدام طبق عشاء أصغر في تقليل أحجام حصصك.

3 الحد من المشروبات عالية السعرات الحرارية

يمكن أن تؤدى المشروبات عالية السعرات الحرارية بسهولة إلى الإفراط في استهلاك السعرات الحرارية، المشروبات التي تحتوي على الكثير من السكر ، على وجه الخصوص ، تزيد من السعرات الحرارية مع عدم توفير التغذية في كثير من الأحيان.

علاوة على ذلك ، فهو لا يشبع جوعك وشرب السعرات الحرارية بدلاً من تناولها قد يؤدى إلى زيادة استهلاك السعرات الحرارية، أخيرًا سواء كنت نشطًا بدنيًا أم لا ، فإن شرب المشروبات الغازية يرتبط بزيادة الوزن، ما يشير إلى أنه من غير المحتمل أن تكون قادرًا على تعويض السعرات الحرارية التي تتناولها من الصودا عن طريق ممارسة الرياضة.

عندما تحاول إنقاص وزنك ، فأنت تستهلك بالفعل سعرات حرارية أقل، وعندما تستهلك غالبية هذه السعرات الحرارية من خلال الشرب، فإن عقلك لا يتعرف عليها، نتيجة لذلك، يجب أن يكون هدفك هو تناول سعرات حرارية أكثر مما تشرب، حيث سيساعدك ذلك على الشعور بالشبع لفترة أطول.

4 استخدام تطبيقات عداد السعرات الحرارية

يعد فقدان الوزن أحد أبسط الأهداف وأكثرها صعوبة فى تحقيقه. عندما نبدأ في اتباع نظام غذائي لأول مرة، فإننا إما نبالغ في تقدير السعرات الحرارية أو نقلل من شأنها ، ما يعيق تقدمنا، من ناحية أخرى يوفر لك استخدام تطبيق عداد السعرات الحرارية جميع الاقتراحات الصحية بالإضافة إلى رقم يشير إلى عدد السعرات الحرارية التي استهلكتها.