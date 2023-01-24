شكرا لقرائتكم خبر عن لإنقاص الوزن.. اشرب عصير الرمان واحصد فوائده الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز الرمان باحتوائه على مضادات الأكسدة والبوليفينول، والتي من المعروف عنها تسريع عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون، كما يعد عصير الرمان منخفض السعرات الحرارية التي تساهم في عملية إنقاص الوزن ، وإليك 5 أسباب صحية تجعلك تشرب عصير الرمان للتخلص من تلك الكيلوجرامات الزائدة، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

الفوائد الصحية لعصير الرمان لإنقاص الوزن1. يعزز الأيض

الرمان غني بمركبات مثل مضادات الأكسدة والبوليفينول وحمض اللينولينيك المترافق ، والتي من المعروف عنها تسريع عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون.

2. يكبح الجوع

يمكن أن يساعد شرب كوب من عصير الرمان في قمع الرغبة الشديدة في الأكل بنهم ومنع زيادة الوزن المفرطة.

3 مشروب منخفض السعرات الحرارية

وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA) ، تحتوي 100 جرام من بذور الرمان على 83 سعرًا حراريًا ، ومعظمها يأتي من الكربوهيدرات ، لذا حتى الكمية المنخفضة من السعرات الحرارية التي تحصل عليها من العصير هي جيدة.

4. أفضل بديل للمشروبات السكرية

نظرًا لأن الرمان حلو بشكل طبيعي ، فإن عصير الرمان يثبت أنه بديل ممتاز للمشروبات عالية السكر مثل العصائر المعبأة والكولا والمشروبات الغازية، تحتوي حصة 100 جرام من الرمان على حوالي 14 جرامًا من السكر ، وهي نسبة عالية قليلاً ولكنها متوازنة جيدًا بالألياف الغذائية.

5. يقدم الكثير من الألياف

تحتوي ثمرة الرمان متوسطة الحجم على حوالي 10 جرامات من الألياف الغذائية ، والتي تساعد في سهولة هضم الأطعمة ، وتحرق السعرات الحرارية على طول الطريق.

يمكنك أيضًا عصر الرمان واستخدامه في صنع العصائر والكوكتيلات والزبادي، أو قم بتجميدها في صينية الثلج لاستخدامها كمكعبات ثلج لذيذة في مشروباتك، قم بإثراء نظامك الغذائي بالأطعمة والمشروبات التي ستساعدك على إنقاص الوزن بشكل فعال.