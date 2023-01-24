شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض الحصبة وطرق الوقاية من المرض الفيروسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحصبة مرض شديد العدوى يمكن أن يكون خطيرًا ومميتًا، خاصة للأطفال الصغار ويوجد لقاح آمن وفعال للغاية للوقاية من الحصبة، ويوصى الأطباء بالتطعيم ضد الحصبة لكل من يبلغ من العمر سنة واحدة وما فوق، في هذا التقرير نتعرف على أعراض الحصبة وطرق الوقاية من هذا المرض الفيروسي، بحسب موقع "Washington state of health".

ينتقل فيروس الحصبة عبر الهواء يمكن أن تصاب بالحصبة إذا اقتربت من شخص مصاب بالفيروس لأن الفيروس يبقى لمدة تصل إلى ساعتين في هواء الغرفة التي يوجد بها شخص مصاب بالحصبة.

يمكنك الإصابة بالحصبة من شخص مصاب في وقت مبكر يصل إلى 4 أيام قبل ظهور الطفح الجلدي ولمدة تصل إلى 4 أيام بعد ظهور الطفح الجلدي.تقريبا كل شخص ليس لديه مناعة سيصاب بالحصبة إذا تعرض لفيروس الحصبة.

وتُعد الحصبة أكثر الأمراض فتكًا بالطفح الجلدي و الحمى التي تصيب الأطفال إنه سبب رئيسي للوفاة بين الأطفال في جميع أنحاء العالم. أفضل حماية ضد الحصبة هو التطعيم لقاح الحصبة آمن وفعال للغاية تأكد من حماية نفسك وأطفالك بلقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية.

أعراض الحصبة

تبدأ الحصبة بـ:

الحمى

الإسهال

السعال

سيلان الأنف

عيون حمراء ومائية

التعب والإرهاق

بعد بضعة أيام، يبدأ الطفح الجلدي، والذي يبدأ عادةً على الوجه ويمكن أن ينتشر في جميع أنحاء الجسم.

في بعض الأشخاص، وخاصة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل طبية مزمنة ، أو الحوامل ، أو الذين يعانون من سوء التغذية ، تؤدي الحصبة أيضًا إلى مشاكل خطيرة مثل الالتهاب الرئوي ، وتلف الدماغ ، والعمى ، والصمم ، والموت.

تستمر الحصبة عادة من 7 إلى 10 أيام.

لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية MMR

يقي لقاح MMR من الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية. هناك لقاح آخر يسمى MMRV يقي من هذه الأمراض الثلاثة ومن جدري الماء أيضًا.

يجب أن يحصل الأطفال على جرعتين: جرعة واحدة تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 شهرًا ، والثانية بين سن 4 و 6 سنوات