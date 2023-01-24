بيروت - نادين محمد - يعد مرض الأميبا الآكلة للدماغ من أخطر أنواع العدوى ويمكن أن يسبب عدوى خطيرة في الجهاز العصبي المركزي.

يصاب الأشخاص المصابون بهذه الأميبا بحالة تسمى التهاب السحايا والدماغ الأميبي الأولي، وهي عدوى خطيرة جدًا للجهاز العصبي المركزي تكون قاتلة دائمًا.

كيف تصاب بمرض الأميبا الآكلة للدماغ

تعد الطريقة الأكثر شيوعًا للإصابة بهذا النوع من الأميبا مع دخول المياه الملوثة إلى أنفك، ويمكن أن يصاب البعض بمرض الأميبا الآكلة للدماغ أيضًا عن طريق استنشاق بخار المياه الملوثة، ولكن لا يمكن أن تصاب بالأميبا بابتلاع الماء الملوث.

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في حالات نادرة للغاية، يمكن الإصابة بمرض الأميبا عند استخدام مياه حمامات السباحة غير المكلورة بدرجة كافية.

أعراض الإصابة بمرض الأميبا الآكلة للدماغ

تظهر علامات التهاب السحايا والدماغ الأميبي الأولي وأعراضه فجأة وتكون شديدة في البداية، بما في ذلك:

ارتفاع درجة الحرارة.

صداع مؤلم جداً.

الغثيان.

الشعور بالرجفة والرعشة.

أعراض مثل أعراض التهاب السحايا، بما في ذلك تصلب الرقبة والحساسية الشديدة للضوء.

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تشوش ذهني.

غيبوبة.

كيف يتم تشخيص مرض الأميبا الآكلة للدماغ

إذا اعتقد الطبيب أنك قد تكون مصابًا بالأميبا الآكلة للدماغ فقد يصف طبيبك بالبزل النخاعي المعروف أيضًا باسم البزل القطني، وقد يوصي بأخذ خزعة من الدماغ أثناء هذا الإجراء، أو عينة من الأنسجة والقيام بفحصها تحت المجهر للتحقق من وجود الأميبا.

كيف يتم علاج مرض الأميبا الآكلة للدماغ

يعد العلاج المفضل لالتهاب السحايا والدماغ الأميبي الأولي (PAM)، أو العدوى بالأميبا الآكلة للدماغ (Naegleria fowleri) هو الأمفوتريسين B المضاد للفطريات وعقار يسمى ميلتيفوزين.أو دواء Miltefosine وهو معتمد لعلاج داء الليشمانيات، وهو مرض طفيلي ينتشر عن طريق الذباب.

يمكن تشخيص مرض الأميبا الآكلة للدماغ عن طريق العلاج بالأدوية الموصى بها، إلى جانب تبريد الجسم إلى درجة حرارة أقل من الطبيعي لعلاج تورم الدماغ، ويعطي ذلك أفضل النتائج العلاجية للمريض.

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كيف يمكن الوقاية من الإصابة بمرض الأميبا الآكلة للدماغ

تعد الوقاية مهمة على الرغم من أن الحالة نادرة جدًا.

- استخدام فقط الماء المقطر أو المعقم إذا كان لا بد من استخدام ماء الصنبور، والتأكد من غليه لمدة دقيقة واحدة ثم تركه يبرد .

-يمكنك استخدام المرشحات لإزالة الجراثيم من الماء عن طريق استخدام الفلاتر، ويمكنك أيضًا استخدام سائل أو أقراص مبيض الكلور لتطهير المياه لتنظيف أنفك وجيوبك الأنفية.

إذا ظهرت عليك أعراض الحمى أو الصداع بعد الذهاب إلى المياه العذبة الدافئة، فاذهبي إلى الطبيب على الفور.

المصدر : موقع هيلث لاين

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