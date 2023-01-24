عيوب رجيم اللقيمات

بيروت - نادين محمد - إنتشرت في الآونة الأخيرة على مواقع الإنترنت العديد من الحميات الغذائية، القاسم المشترك في ما بينها أنها تعد بتخسيس الوزن، واختلافها يكمن في طرق اتباعها والنتائج المتوخاة منها. أحد أنواع هذه الحميات، حمية تعرف برجيم اللقيمات أوBite Diet ، قام بابتكارها الطبيب ألوين لويس Dr. Alwin Lewis الاختصاصي في الطب الباطني في بربانك Burbank، كاليفورنيا، وأدرجها في كتابه عام 2007Why Weight Around ؟

ما يميز طريقة رجيم اللقيمات الافضل لاستعادة الرشاقة في اسبوع أو القضمات عن غيره من انواع الرجيم، ألا حاجة لمتبعيه إلى احتساب السعرات الحرارية أو الامتناع عن بعض الأصناف المفضلة لديهم، الأمر الذي ساهم في سرعة انتشار هذه الحمية في أوساط الراغبين بفقدان الوزن بصورة سريعة.

ما هو رجيم اللقيمات؟

برجيم اللقيمات الاكتفاء بكوب من القهوة - الصورة من freepik



في رجيم اللقيمات يتم تخطي وجبة الفطور. يمكن الاكتفاء بشرب كوب من القهوة الخالية من السكر مع كبسولة من أي فيتامين.

في وجبتي الغذاء والعشاء، يسمح بـ 5 لقيمات أو قضمات من الطعام، أي 5 في وجبة الغذاء و5 أخرى خلال العشاء.

هذا وينصح بالتنويع في أصناف اللقيمات، فعلى سبيل المثال:

3 قضمات من المعكرونة، الهامبرغر... وقضمتان من فطيرة التفاح، أيس كريم، الشوكولا... على أن تكون اللقيمات بحجم يستطاع بلعه بسهولة في قضمة واحدة.

وفي هذا السياق، يوصى الطبيب المبتكر لرجيم اللقيمات بضرورة تضمبن اللقيمات البروتين، كقضمة على الأقل من الدجاج، اللحوم، أو الأسماك، إضافة إلى تناول الفيتامينات يومياً.

إلى ذلك يمكن تناول بحرية المشروبات شريطة أن تكون خالية من السكر والسعرات الحرارية، لأن السوائل ترطب الجسم وتمنح شعوراً بالامتلاء.

عيوب رجيم لقيمات

لا يمكن اتباع رجيم اللقيمات- الصورة من freepik



• لا يمكن إتباع رجيم اللقيمات لفترة طويلة.

• عند الوصول إلى الوزن المرغوب به، يجب التوقف عن اتباعه لأنه لا يوفر للجسم كمية العناصر الغذائية التي تلزمه.

• الامتناع عن بعض العادات الغذائية التي كانت تتبع قبل رجيم اللقيمات، لأن التوقف عن هذا الرجيم يعرض الفرد لاكتساب الوزن الذي تم فقده، وربما أكثر.

• تناول الوجبات القليلة السعرات الحرارية في رجيم اللقيمات يسبب نقصاً في العناصر الغذائية، وبالتالي يعرض متبعه إلى الإصابة بفقر الدم، الأنيميا، الهشاشة في العظام وإلى انخفاض في القدرة على التركيز، هذا إضافة إلى ارتفاع معدلات الكوليسترول، تكون حصى في الكلى، فكملات الفيتامينات التي يجب تناولها خلاله تسد الثغرات الغذائية في الجسم، لكنها لا تعوضه العناصر الأساسية التي يحتاجها.

• إلى ذلك، يتسبب رجيم اللقيمات ببعض الآثار الجانبية الناتجة عن انخفاض كميات السعرات الحرارية المتناولة، كالشعور بالوهن والتعب، الدوار، الإمساك...

• رجيم اللقيمات لا يناسب المعرضين أو الذين لديهم تاريخ من اضطرابات الأكل.

مصدر الصور : موقع FREEPIK

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