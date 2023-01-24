شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعد الأسبرين في تقليل فرص الإصابة بسرطان الأمعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان الأمعاء المعروف أيضًا باسم سرطان القولون يأتى بسبب متلازمة تسمى متلازمة لينشو، وهي غالبا حالة وراثية وفقًا لبحث أجراه الأستاذ جون بيرن من علم الوراثة السريرية بجامعة نيوكاسل.

وفقًا للبحث على مدار عقدين من الزمن حسب موقع " timesnownews" ، شارك ألف مريض من جميع أنحاء العالم في دراسة، مما تطلب منهم تناول حبتين من الأسبرين كل يوم ، أو مكمل غذائي أو دواء وهمي، كان هؤلاء المرضى يعانون من متلازمة لينش التي تزيد من فرص إصابتهم بسرطان القولون.

بعد الدراسة ، بحلول عام 2011 من بين 427 الذين أخذوا أسبرين، تم تشخيص إصابة 19 فقط بالسرطان.

وكشفت النتائج أيضًا أن الأسبرين قد قلل تقريبًا من عدد الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان الأمعاء في المجموعة، تقول الدراسة إن واحدًا من كل شخصين سيتم تشخيص إصابته بالسرطان مدى الحياة ، وتشير التقديرات إلى أن واحدًا من كل 300 شخص يعاني من هذه المتلازمة في المملكة المتحدة.

ما هي الأعراض الجانبية؟

يشتهر الأسبرين بقدرته على الحد من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية بينما تشير دراسات أخرى إلى أن مسكن الألم لديه القدرة على تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

الجزء الآخر هو أن الاستخدام طويل الأمد يمكن أن يؤدي إلى قرحة في المعدة حسب البحث. يعمل الفريق حاليًا لمعرفة ما إذا كان يجب استخدام الأسبرين للوقاية من السرطان.