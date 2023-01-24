شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يحذر منتجى الشيكولاتة الداكنة لوجود نسب مرتفعة من الرصاص والكادميوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أنه تم حث 4 من صانعي الشيكولاتة الداكنة، على خفض مستويات المعادن الثقيلة في الشيكولاتة الداكنة بحلول عيد الحب - عندما يتم استهلاك 58 مليون رطل من الكوكا، حيث تدعو تقارير المستهلك صانعي الشيكولاتة إلى تقليل مستويات المعادن السامة، يأتي ذلك بعد تقرير العام الماضي، حيث وجد الرصاص والكادميوم في المنتجات الرائدة.

تدعو منظمة رقابية رائدة، عمالقة صناعة الحلويات إلى تقليل كمية المعادن الضارة في منتجات الشيكولاتة الداكنة قبل عيد الحب - بعد أن تم رفع أكثر من 12 دعوى قضائية ضد الشركات المصنعة الرائدة.

أصدرت تقارير المستهلك رسائل مفتوحة إلى مصنعى الشيكولاتة، بعد تقرير المجموعة في أواخر عام 2022 والذي وجد مستويات عالية من الرصاص والكادميوم في منتجات الشيكولاتة الداكنة الخاصة بالشركات.

وسلطت هيئة الرقابة الضوء على أن التعرض طويل الأمد للمعادن يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الجهاز العصبي، وتثبيط جهاز المناعة، وتلف الكلى، حيث تم العثور على جميعها بأنها تحتوي على الرصاص والكادميوم، قارنت تقارير المستهلك مستويات المعدن الثقيل في الشيكولاتة بمستويات التعرض اليومية الموصى بها من مكتب كاليفورنيا لتقييم مخاطر الصحة البيئية، والتي لم يتم تعيينها خصيصًا للمنتجات الغذائية، ولكن بشكل عام.

في الشهر الماضي، قالت تقارير المستهلك إن 23 من 28 قطعة شيكولاتة داكنة تم اختبارها تتضمن مستويات ضارة محتملة من الرصاص أو الكادميوم أو كليهما للأشخاص الذين يتناولون أكثر من أونصة واحدة اى حوالى 29 جرام من الشيوكولاتة يوميًا، يوجد الكادميوم بشكل طبيعي في التربة ويعتقد أن نباتات الكاكاو تمتصه أثناء عملية الحصاد، تم ربط التسمم من المعدن السام بالغثيان وآلام البطن وضيق التنفس والقيء.

وقالت الصحيفة، إنه يمكن أن يجد الرصاص طريقه إلى تصنيع الشوكولاتة الداكنة من خلال الغبار الصناعي، والذي يمكن أن يدخل في إمداد مصانع الكاكاو بينما تُترك لتجف في الخارج، وغالبًا ما تشمل أعراض التسمم بالرصاص ارتفاع ضغط الدم وآلام البطن ومشاكل في الذاكرة والصداع، كما أن الخطر أكبر على النساء الحوامل وصغار الأطفال بسبب خطر حدوث مشاكل في النمو.

قالت المجموعة إن العديد من المستهلكين يتناولون الشيكولاتة الداكنة لفوائدها الصحية المحتملة ومستويات السكر المنخفضة نسبيًا، لكن "لا يوجد شيء صحي في تناول المعادن الثقيلة"، ويعتبر عيد الحب فرصة ذهبية رئيسية لمصنعي الشوكولاتة، تحقق الصناعة أرباحًا مجمعة تبلغ حوالي 1 مليار دولار كل عام.

يُباع حوالي 36 مليون صندوق شيكولاتة على شكل قلب في الولايات المتحدة، يحدث الاندفاع الكبير قبل 14 فبراير بقليل، حيث تم بيع 58 مليون رطل من الشيكولاتة في الأسبوع السابق للعطلة.

وأضافت الصحيفة، إن المستويات العالية من الرصاص والكادميوم في المنتجات الغذائية تعتبر مواد كيميائية تشكل مشاكل صحية خطيرة، حتى في الجرعات الصغيرة، موضحة، إنه لا يوجد حاليًا حد للرصاص والكادميوم في ألواح الشوكولاتة من قبل هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA).