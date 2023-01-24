شكرا لقرائتكم خبر عن خبير روسي: سيكون هناك المزيد من الأوبئة وعلينا الاستعداد لفهم نوع الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البروفيسور جينادي أونيشينكو، الأستاذ الأكاديمي في أكاديمية العلوم الروسية لوكالة تاس، إن العالم بحاجة إلى الاستعداد لأوبئة جديدة، كما سلط جينادي أونيشينكو الضوء على الحاجة إلى امتلاك القدرة على تطوير اللقاحات بسرعة، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية.

وأشار إلى أنه "سيكون هناك المزيد من الأوبئة، نحن بحاجة إلى الاستعداد والقدرة على إيجاد طرق تشخيص أسرع لفهم نوع الفيروس الذي نتعامل معه"، كما سلط أونيشينكو الضوء على الحاجة إلى امتلاك القدرة على تطوير اللقاحات بسرعة.

وأضاف أونيشينكو، أنه على الرغم من صعوبة تحديد موعد انتهاء وباء كورونا، إلا أنه لم يعد خطيرًا كما كان من قبل.

وأوضح البروفيسور جينادي أونيشينكو، عضو أكاديمية العلوم الروسية، لوكالة تاس اليوم الثلاثاء، إن جائحة فيروس كورونا سينتهى، لكن من الصعب تحديد متى.

وأشار إلى أن جائحة كورونا لا تزال نشطة، مضيفا إن هذا الوباء، وفقًا لتقديراتي، يتلاشى، لكن لا يمكنني استبعاد وجود أنواع جديدة.

وأضاف أونيشينكو، أنه على الرغم من صعوبة تحديد موعد انتهاء الوباء، إلا أنه لم يعد خطيرًا كما كان من قبل.

يذكر، أن روسيا سجلت 4719 حالة إصابة بفيروس كورونا يوم أمس الاثنين، حسبما أفاد مركز أزمات مكافحة فيروس كورونا في 23 يناير.