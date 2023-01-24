شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتحكم فى نوبات الربو وطرق التعامل معها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الربو مرض يصيب رئتيك وهو أحد أكثر الأمراض طويلة الأمد شيوعًا للأطفال، لكن يمكن أن يصاب البالغون أيضًا بالربو، ويسبب الربو أزيزًا وضيقًا فى التنفس وضيقًا فى الصدر وسعالًا فى الليل أو فى الصباح الباكر، وإذا كنت مصابًا بالربو فأنت تعانى منه طوال الوقت، لكن لن تصاب بنوبات الربو إلا عندما يزعج شىء ما رئتيك، فى هذا التقرير نتعرف على طرق التحكم فى نوبات الربو، بحسب موقع مركز الوقاية من الأمراض الأمريكى CDC.

إذا كان أحد أفراد عائلتك المقربين مصابًا بالربو، فمن المرجح أن تصاب به، حيث يمكن أن يلعب الميل الوراثي للإصابة بمرض حساسية، دورًا كبيرًا في الإصابة بالربو التحسسي، ومع ذلك ليست كل أنواع الربو هي ربو تحسسي.

كيف يمكنك معرفة ما إذا كنت مصابًا بالربو؟

قد يكون من الصعب معرفة ما إذا كان شخص ما مصابًا بالربو، خاصة عند الأطفال دون سن الخامسة، إن وجود طبيب يقوم بفحص مدى كفاءة عمل رئتيك والتحقق من الحساسية يمكن أن يساعدك فى معرفة ما إذا كنت مصابًا بالربو.

أثناء الفحص ، سيسألك الطبيب عما إذا كنت تسعل كثيرًا ، خاصة في الليل. سيسألك أيضًا عما إذا كانت مشاكل التنفس لديك تزداد سوءًا بعد النشاط البدني أو في أوقات معينة من العام.

ما هي نوبة الربو؟

قد تشمل نوبة الربو السعال وضيق الصدر والصفير وصعوبة التنفس. يحدث الهجوم في الممرات الهوائية بجسمك ، وهي المسارات التي تحمل الهواء إلى رئتيك، عندما يتحرك الهواء عبر رئتيك ، تصبح الممرات الهوائية أصغر ، مثل فروع الشجرة أصغر من جذع الشجرة، وأثناء نوبة الربو ، تتضخم جوانب الممرات الهوائية في رئتيك وتتقلص الممرات الهوائية يدخل هواء أقل ويخرج من رئتيك، والأغشية المخاطية التي يتسبب فيها جسمك تتسبب في انسداد المسالك الهوائية.

يمكنك التحكم في الربو عن طريق معرفة العلامات التحذيرية لنوبة الربو، والابتعاد عن الأشياء التي تسبب النوبة، واتباع نصيحة طبيبك عندما تتحكم في الربو لديك.

ما الذى يسبب نوبة الربو؟

يمكن أن تحدث نوبة الربو عندما تتعرض لـ"مسببات الربو"، يمكن أن تكون مسببات الربو لديك مختلفة تمامًا عن مسببات الربو لدى شخص آخر. تعرف على محفزاتك وتعلم كيفية تجنبها.

من أكثر المسببات شيوعًا دخان التبغ، وعث الغبار، وتلوث الهواء الخارجى، ومسببات الحساسية من الصراصير، والحيوانات الأليفة، والعفن، والدخان الناتج عن حرق الأخشاب أو العشب ، والعدوى مثل الإنفلونزا.

تناول دواءك تمامًا كما يخبرك طبيبك وابتعد عن الأشياء التي يمكن أن تؤدي إلى نوبة للسيطرة على الربو لديك.

يمكنك استنشاق بعض الأدوية وتناول أدوية أخرى على شكل أقراص.

تنقسم أدوية الربو إلى نوعين: تخفيف سريع والتحكم طويل الأمد. تتحكم أدوية الإغاثة السريعة في أعراض نوبة الربو. إذا كنت بحاجة إلى استخدام أدوية الإغاثة السريعة الخاصة بك أكثر فأكثر، قم بزيارة طبيبك لمعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى دواء مختلف.

تساعدك أدوية السيطرة على المدى الطويل في تقليل نوبات الربو والأكثر اعتدالًا، لكنها لا تساعدك أثناء إصابتك بنوبة الربو.

تذكر يمكنك التحكم في الربو لديك بمساعدة طبيبك، ضع خطة التعامل مع الربو الخاصة بك حدد من يجب أن يكون لديه نسخة من خطتك وأين يجب أن يحتفظ بها، تناول دواء التحكم طويل الأمد الخاص بك حتى عندما لا تكون لديك أعراض.