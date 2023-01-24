شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد لشرب الحليب.. أبرزها تعزيز كثافة العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شرب الحليب طريقة جيدة للحصول على الكالسيوم، لكن فوائد الحليب لا تتوقف عند هذا الحد، حيث يوفر الحليب أيضًا البروتين والفيتامينات وله فوائد صحية عديدة، وفى هذا التقرير نستعرض بعض فوائد شرب الحليب لصحتك، بحسب موقع healthhub.



1- يحافظ الحليب على كثافة العظام 1- يحافظ الحليب على كثافة العظام يعتبر الحليب مصدرًا ممتازًا للكالسيوم والفوسفور الضروريين لتنمية عظام وأسنان قوية وصحية والحفاظ عليها، ما يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام وكسور العظام فى وقت لاحق من الحياة ويعزز الحليب صحة العظام. 2- الحليب يعزز نمو العضلاتالبروتينات الرئيسية فى الحليب هى الكازين ومصل اللبن، وكلاهما يساعد فى بناء كتلة العضلات وتقليل الدهون فى الجسم. 2- الحليب يعزز نمو العضلاتالبروتينات الرئيسية فى الحليب هى الكازين ومصل اللبن، وكلاهما يساعد فى بناء كتلة العضلات وتقليل الدهون فى الجسم.

3- الحليب يحتوى على فيتامينات ب 3- الحليب يحتوى على فيتامينات ب الحليب غني بفيتامين ب 12 والريبوفلافين (فيتامين ب 2) والنياسين (فيتامين ب 3) التي تساعد في تحويل الطعام إلى طاقة، وفيتامين ب 12 ضرورى أيضًا لتكوين خلايا الدم الحمراء وعمل الجهاز العصبي المركزي بشكل طبيعي. 4- غالبًا ما يتم تدعيم الحليب بمغذيات أخرى 4- غالبًا ما يتم تدعيم الحليب بمغذيات أخرى عادةً ما تتم إضافة العناصر الغذائية الأخرى بما فى ذلك الفيتامينات A و D إلى الحليب. فيتامين (أ) هو مفتاح الرؤية الجيدة ويعزز جهاز المناعة، بينما يحسن فيتامين (د) قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم. 5- قد يقى الحليب من الأمراض المزمنة 5- قد يقى الحليب من الأمراض المزمنة في مقال نُشر في مجلة Food and Nutrition Research ، راجع الباحثون في أوروبا الأدلة العلمية من الدراسات الحالية حول الآثار الصحية للحليب ومنتجات الألبان.

وتشير الأدلة المتاحة إلى أن تناول منتجات الألبان يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب، وكذلك سرطان القولون والمثانة والمعدة والثدي.

ويمكن شرب الحليب في أي وقت من اليوم - يمكن سكبه على حبوب الإفطار ، أو تناوله كوجبة خفيفة بعد الظهر ، أو الاستمتاع به دافئًا في الليل لا نحتاج إلى الاعتماد فقط على الحليب لتلبية كمية الكالسيوم الموصى بها، كما أن استبدال كوب من اللبن بكوب من الزبادي أو شريحتين من الجبن يوفر نفس الفائدة.