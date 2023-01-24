شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل وجبة للإفطار قبل التمرين.. الكربوهيدرات سريعة وسهلة الهضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما يجب أن تأكله قبل التمرين الصباحي، وفقًا لرجل البحرية السابق الذي تحول إلى مهووس باللياقة البدنية، حيث يقترح خبير اللياقة البدنية باتريك ديل أفضل الوجبات قبل ممارسة الرياضة في الصباح، تشمل أفكار الإفطار كعك الديك الرومي والكعك الإنجليزي بالجبن قليل الدسم، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

الكربوهيدرات

وقال إن وجبة الإفطار قبل التمرين يجب أن تحتوي على كربوهيدرات سريعة المفعول، كما يمكن أن تجعلك التدريبات الصباحية تشعر بالنشاط طوال اليوم، لكن ما تأكله قبل أن تتعرق يمكن أن يحدد مقدار التقدم الذي تحرزه، وفقًا للخبراء.



وجبة الإفطار قبل التمرين

شارك باتريك ديل، رجل البحرية السابق، الذي أصبح الآن مالكًا لصالة الألعاب الرياضية وكاتبًا للياقة البدنية، نصائحه حول أفضل وجبات الإفطار قبل التمرين، من الكعك الإنجليزي بالجبن قليل الدسم إلى كعك الديك الرومي، كشف السيد ديل عن أفضل وجباته لزيادة مستويات الطاقة في الصباح، تشمل وجبات الإفطار الأخرى التي تعزز الطاقة، والتي يقترحها، الموز المهروس الناضج، مع الخبز المحمص بالعسل، ودقيق الشوفان مع التوت أو الحبوب والحليب قليل الدسم، كما يقترح تناول بياض البيض المخفوق ومفرقعات الأرز كوجبة إفطار قبل التمرين.

قال ديل، المولود في بريطانيا، والذي يعيش الآن في قبرص، إن وجبة الإفطار قبل التمرين يجب أن تكون مليئة بالكربوهيدرات سريعة المفعول وسهلة الهضم.



وجبة افطار مثالية قبل التمرين

أضاف باتريك ديل، وهو أحد أفراد البحرية السابقين، الذي تحول إلى اللياقة البدنية، أن وجبة الإفطار قبل التمرين يجب أن تكون مليئة بالكربوهيدرات سريعة المفعول وسهلة الهضم، لأن وقتك بين الاستيقاظ والتمرين سيكون محدودًا

يقترح عليك تناول الأطعمة التي يتم تصنيفها من معتدلة إلى عالية على مخطط مؤشر نسبة السكر في الدم - والذي يقيس مدى سرعة تأثير الكربوهيدرات..

عندما تأكل الكربوهيدرات، يتم تقسيمها إلى جلوكوز، والذي يستخدمه الجسم كوقود، ويدعي ديل أن الكربوهيدرات سريعة المفعول هي الأفضل لوجبة التمرين قبل الصباح، حيث قد لا يكون لديك الكثير من الوقت بين الاستيقاظ وممارسة الرياضة، ومن أمثلة هذه الكربوهيدرات التمر وحبوب الإفطار، والخبز الأبيض، والموز الناضج والأرز الأبيض، سيحدد نوع التمرين الذي تمارسه أيضًا ما إذا كانت الكربوهيدرات سريعة المفعول أم بطيئة المفعول هي الأفضل.

وأضاف أنه من أجل تمرين قصير ومكثف، يقترح الخبراء استهلاك الكربوهيدرات سريعة المفعول، من أجل الحصول على الطاقة، وبالنسبة للتدريبات الطويلة، يوصى باستخدام الكربوهيدرات بطيئة المفعول، مثل الأرز البني أو الكينوا، لأنها تطلق الطاقة تدريجيًا.

ومع ذلك، بالنسبة إلى رواد الصالة الرياضية الذين يعانون من ضائقة زمنية، فإن الكربوهيدرات سريعة المفعول هي الأفضل، كما يصفها ديل بأنها "مصدر مباشر للطاقة، بينما يدعي أنه يمكنك بدء يومك بالكربوهيدرات فقط، قال إن الأبحاث تشير إلى أنه من الأفضل دمجها مع البروتين، يعتبر الموز الناضج مثالاً على الكربوهيدرات سريعة المفعول، والتي يقول دايل إنها مفتاح وجبة الإفطار قبل التمرين، مثال آخر على الكربوهيدرات سريعة المفعول التي يمكنك تضمينها في وجبتك الصباحية هو الخبز الأبيض،

والتمر وحبوب الإفطار، والموز الناضج والأرز الأبيض، و هي أمثلة على الكربوهيدرات سريعة المفعول، يساعد البروتين في بناء العضلات عن طريق إصلاح الأنسجة العضلية والحفاظ عليها، لذلك يوصي السيد ديل بإضافة القليل منها إلى وجبتك قبل التمرين.

ما يجب التوقف عنه قبل التمرين

عندما يتعلق الأمر بما يجب تركه في وجبة الإفطار، يجب تجنب الأطعمة الدهنية، والمليئة بالألياف إذا كنت على وشك ممارسة الرياضة، كما يقول الخبراء، على الرغم من أهمية الدهون كجزء من نظامك الغذائي العام، إلا أن هضمها يستغرق وقتًا طويلاً، لذلك من الأفضل تجنبها قبل ممارسة الرياضة، كما تقول أخصائية التغذية ميجان كاسبر، وهي عضو في جمعية الحمية الأمريكية.

قالت، إن الأطعمة الغنية بالدهون مثل الأطعمة المقلية، ستسبب لك عسر الهضم قبل التمرين، لذلك ينصح ديل بأن تكون وجبة الإفطار منخفضة الدهون، وينصح حتى بعدم تناول الدهون الصحية مثل زيت الزيتون أو زيت بذور الكتان أو زيت جوز الهند، كما يدعي أن نفس المنطق ينطبق على الألياف.

يقترح عليك تناول المزيد من الأطعمة المكررة وقليلة الألياف بشكل طبيعي، مثل الخبز الأبيض بدلاً من الحبوب الكاملة.

تحتاج إلى منح جسمك وقتًا لبدء هضم الطعام قبل البدء في التدريب، ويقول معلمو اللياقة البدنية إن 30 إلى 60 دقيقة مقدمًا يعد أمرًا مثاليًا، ولكن إذا كان وقتك بين الاستيقاظ وممارسة التمارين الرياضية محدودًا، يقترح ديل بتناول وجبة الإفطار، لأن السوائل تهضم بشكل أسرع من المواد الصلبة.

قالت خبيرة التغذية لورين فيلتس، من خلال تناول وجبة الإفطار، نغمر الجسم بالتغذية عالية الكثافة التي ستستمر في تعزيز عمليات إعادة بناء وتجديد وتطهير الجسم دون اجهاد الجهاز الهضمي.

يقترح بعض الأشخاص القيام بتمارينك الصباحية على معدة فارغة - وهو ما يشار إليه بالتدريب السريع، ومع ذلك ، ولكن لا ينصح به لأنه قد يؤدي إلى الإرهاق وقلة التركيز وقد يعيق أدائك.