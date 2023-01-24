خبراء يحذرون.. السعال طويل الأمد قد يكون علامة على عدوى تلو الأخرى

القاهرة - سامية سيد - لاحظ الأطباء استمرار الإصابة بالسعال لفترات طويلة لدى بعض الأشخاص، وفسر الخبراء سبب السعال المستمر طويل الأمد عدة عوامل، منها استمرار الإصابة بعدوى تلو الأخرى، حيث لاحظوا فترات طويلة من العدوى وزيادة في تواتر المرض يظهر هذا بشكل خاص في التهابات الجهاز التنفسي السفلي والعلوي خلال فصل الشتاء، وفقًا للأرقام الصادرة عن مركز الأبحاث والمراقبة التابع للكلية الملكية للأطباء الممارسين بالمملكة المتحدة، في هذا التقرير نتعرف على أسباب السعال المستمر والالتهابات طويلة الأمد، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا". لماذا يحدث ذلك؟

قالت البروفيسور كاميلا هوثورن، رئيسة الكلية الملكية للأطباء ببريطانيا: "ليس من الواضح سبب استمرار بعض التهابات الجهاز التنفسي الحالية لفترة أطول من المعتاد وقد لاحظ الأطباء والمرضى ذلك، لكننا لسنا متأكدين تمامًا من سبب حدوث ذلك".

يمكن أن يكون أحد العوامل المؤثرة هو انخفاض مقاومة الناس للعدوى نظرًا لكونهم أصبحوا غير ملتزمين بقيود كورونا مثل العامين الماضيين.

إصابة تلو الأخرى

أما بالنسبة لسبب العدوى التي تبدو مستمرة، تقترح البروفيسور هوثورن "قد يكون الأمر يتعلق بالتقاط عدوى تلو الأخرى والتغلب على نوع واحد من العدوى لا يعطي مناعة ضد نوع آخر".

يمكن أن يساعد اتباع التدابير المناسبة في تحسين صحتك العامة ومناعتك لمنع تكرار العدوى والأعراض المستمرة.

كيف تحافظ على صحة جيدة

فيما يلي بعض النصائح التي ينصح بها الخبراء للحفاظ على صحة جيدة:

- ممارسة النظافة العامة الجيدة