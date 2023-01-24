شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتخلص من وزن الماء والانتفاخ فى جسمك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه كثير من الناس الذين يسعون لإنقاص الوزن مشكلة التخلص من وزن الماء الذى يسبب الانتفاخ، ورغم أن 60٪ من جسمك بالكامل عبارة عن ماء في بعض الأحيان يتم الاحتفاظ بكمية كبيرة من الماء ويمكن أن يجعل ذلك فقدان الوزن صعبا لأنه قد يبدو أنك لا تفقد الوزن ، في هذا التقرير نتعرف على طرق التخلص من وزن الماء في جسمك، بحسب موقع "health".

كمية الماء التي يحتويها جسمك هي دالة على تكوين جسمك وجنسك وعمرك ، ولكن تناول الطعام يمكن أن يجعلك تحتفظ ببضعة كيلوجرامات إضافية من الماء هذه المياه الزائدة عبارة عن سائل تطهره الكلى عادة من الجسم.

قال الدكتور غابي نيل، طبيب طب الأسرة وأستاذ مساعد إكلينيكي في كلية الطب في تكساس إيه آند إم بالولايات المتحدة: "معظم وزننا ماء إنه أثقل شيء في أجسامنا إلى جانب عظامنا ، وهو من أول الأشياء التي يتم التخلص منها عندما تبدأ في فقدان الوزن."





كيف تخسر وزن الماء؟هناك العديد من الأسباب التى تجعل الجسم يحتفظ بالماء ، بما في ذلك الإفراط في تناول الملح أو الكربوهيدرات وهرمونات الحيض والجفاف.

الماء ينتشر في جميع أنحاء أجسادنا نريده أن يذهب إلى الشرايين والأوردة والأنسجة والخلايا في جميع أنحاء الجسم ومع ذلك ، عندما ينتقل إلى أماكن بين الخلايا وحول الدهون تصبح مشكلة".

مدى سرعة خروج الماء الزائد من الجسم يمكن أن يعتمد على النظام الغذائي والنشاط البدني.

كلما كان نظامك الغذائي أكثر صحة وكلما كنت أكثر نشاطًا بدنيًا، زادت سرعة التخلص من الماء الزائد. يمكن أن يكون وزن الماء أيضًا علامة على حالة مزمنة ، مثل أمراض القلب أو الكلى التي تحتاج إلى علاج.

في النساء ، يمكن أن يؤثر تغيير دورات الحيض والهرمونات أيضًا على وزن الماء.

كيفية إنقاص وزن الماء تتمثل إحدى طرق منع احتباس الماء في تقليل كمية الملح في نظامك الغذائي. يتضمن ذلك تناول عدد أقل من الأطعمة المصنعة التي غالبًا ما تكون غنية بالملح واستخدام كمية أقل من الملح على مائدة العشاء.

إن الأطعمة المصنعة مثل المعكرونة سريعة التحضير والجبن ومزيج الحساء وصلصة المعكرونة والوجبات المجمدة والوجبات الخفيفة المالحة تستخدم الملح للنكهة وكمواد حافظة لإطالة العمر الافتراضي.

من وجهة نظر الكيمياء ، الماء يتبع الملح إذا كان نظامك الغذائي يحتوي على الكثير من الصوديوم ، فإن الماء سيتبعه ولن يذهب إلى حيث يفترض أن يكون.

الأطعمة الطبيعية ، مثل الخضروات والبذور والمكسرات ، تحتوي على نسبة منخفضة من الملح ، لذا اخترها للحفاظ على وزن الماء منخفضًا.

نصيحة أخرى هي البقاء رطبًا عن طريق شرب الماء. قد يبدو هذا غير منطقي ، لكن الماء يساعد في وظائف الكلى ويساعد في طرد الماء الزائد والملح من الجسم.

عندما تعاني من الجفاف ، يحتفظ جسمك بالمياه الزائدة لمنع الجفاف ، وفقًا للأكاديمية الأمريكية للطب الرياضي (NASM).

حيلة أخرى هي التقليل من الكربوهيدرات ، مثل المعكرونة والأرز.

تتسبب الكربوهيدرات في أن يخزن الجسم جزيئات الجليكوجين التي تحتوي على 3 جرامات من الماء لكل جرام.

عدم تناول الكربوهيدرات يقلل من جزيئات الجليكوجين ، وبالتالي يقلل من وزن الماء.

غيّر وجباتك عالية الكربوهيدرات إلى وجبات غنية بالبروتين مثل البيض وفول الصويا واللحوم الخالية من الدهون.

بالإضافة إلى تغيير نظامك الغذائي ، يمكن أن يساعد فيتامين ب 6 والمغنيسيوم التكميلي في تقليل احتباس الماء. تساعد هذه المكملات الكلى على التخلص من الملح والماء الزائد يمكن أن تساعد أيضًا في تقليل الانتفاخ والتورم في الساقين.

التمرين وممارسة الرياضة هو طريقة أخرى لتقليل وزن الماء عن طريق حرق طاقة الجليكوجين . يعتمد مقدار الماء الذي تفقده على درجة الحرارة وما ترتديه. النشاط البدني الذي يجعلك تتعرق سيقلل بسرعة من وزن الماء.

إن شرب الماء بعد التمرين أمر حيوي لتعويض السوائل المفقودة وتجنب الجفاف.

يعتبر تناول مدرات البول طريقة أخرى لتقليل وزن الماء. عادة ما يصف الطبيب هذه الحبوب لخفض ضغط الدم.

يمكن أن يؤدي الجلوس لفترات طويلة أيضًا إلى تراكم الماء في الجسم ويؤدي إلى تورم الذراعين والساقين.

لمنع تراكم السوائل ، من الأفضل أخذ فترات راحة والذهاب في نزهة قصيرة.