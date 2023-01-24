شكرا لقرائتكم خبر عن فحص لمدة عشر دقائق يكشف السبب الأكثر شيوعًا لارتفاع ضغط الدم وعلاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قادم الأطباء في جامعة كوين ماري بلندن ومستشفى بارتس ومستشفى جامعة كامبريدج أبحاثًا باستخدام نوع جديد من الأشعة المقطعية لإضاءة العقيدات الدقيقة في الغدة الهرمونية وعلاج ارتفاع ضغط الدم عن طريق إزالتها، وتم اكتشاف العقيدات في 1 من كل 20 شخصًا مصابًا بارتفاع ضغط الدم.

نُشر البحث اليوم في مجلة Nature Medicine ، وهو يحل مشكلة استمرت 60 عامًا حول كيفية اكتشاف العقيدات المنتجة للهرمونات دون دراسة القسطرة الصعبة المتوفرة في عدد قليل فقط من المستشفيات ، وغالبًا ما تفشل.

ووجد البحث أنه عند دمجه مع اختبار البول ، يكتشف الفحص مجموعة من المرضى الذين يقطعون جميع أدوية ضغط الدم بعد العلاج.

وبالنسبة للدراسة ، تم فحص 128 شخصًا بعد أن وجد الأطباء أن ارتفاع ضغط الدم لديهم ( ارتفاع ضغط الدم ) ناجم عن هرمون الألدوستيرون، ووجد الفحص أنه في ثلثي المرضى الذين يعانون من ارتفاع إفراز الألدوستيرون ، نشأ الهرمون من عقيدة حميدة في واحدة فقط من الغدد الكظرية ، والتي يمكن إزالتها بأمان.

ويستخدم الفحص جرعة قصيرة المفعول من metomidate”، “وهي صبغة مشعة تلتصق فقط بالعقيدة المنتجة للألدوستيرون، و كان الفحص دقيقًا مثل اختبار القسطرة القديم ، ولكنه كان سريعًا وغير مؤلم وناجح تقنيًا في كل مريض، حتى الآن ، لم يكن اختبار القسطرة قادرًا على التنبؤ بالمرضى الذين سيتم شفاؤهم تمامًا من ارتفاع ضغط الدم عن طريق الاستئصال الجراحي للغدة.

وعلى النقيض من ذلك ، فإن الجمع بين "العقدة الساخنة" في الفحص واختبار الستيرويد في البول كشف عن 18 من 24 مريضًا حققوا ضغط دم طبيعي بعيدًا عن جميع عقاقيرهم.

وقال البروفيسور موريس براون ، المؤلف الرئيسي المشارك للدراسة وأستاذ ارتفاع ضغط الدم في الغدد الصماء في جامعة كوين ماري بلندن ، وهذه العقيدات التي تفرز الألدوستيرون صغيرة جدًا ويمكن التغاضي عنها بسهولة في التصوير المقطعي المحوسب المنتظم. وعندما تتوهج لبضع دقائق بعد الحقن ، يتم الكشف عنها كسبب واضح لارتفاع ضغط الدم ، والذي يمكن علاجه في كثير من الأحيان. حتى الآن ، لا يتم تشخيص 99٪ أبدًا بسبب صعوبة الاختبارات وعدم توفرها. ونأمل أن يتغير هذا.

وقال البروفيسور ويليام دريك ، المؤلف الرئيسي المشارك للدراسة وأستاذ علم الغدد الصماء في جامعة كوين ماري في لندن ، "هذه الدراسة كانت نتيجة سنوات من العمل الجاد والتعاون بين المراكز، و في جميع أنحاء المملكة المتحدة جاءت الطاقة والدافع على الأرض من الزملاء الباحثين الموهوبين الذين ، بالإضافة إلى القيام بهذا العمل المبتكر ، بذلوا جهودهم بإيثار من وقتهم وطاقتهم خلال حالة الطوارئ الوبائية الوطنية. مستقبل البحث في هذا المجال في أيد أمينة للغاية.

وفي معظم الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم ، يكون السبب غير معروف ، وتتطلب الحالة علاجًا مدى الحياة عن طريق الأدوية، اكتشفت الأبحاث السابقة التي أجرتها المجموعة في جامعة كوين ماري أن 5٪ إلى 10٪ من المصابين بارتفاع ضغط الدم يكون السبب هو طفرة جينية في الغدد الكظرية ، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج هرمون الألدوستيرون، ويتسبب الألدوستيرون في احتباس الملح في الجسم ، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. المرضى الذين يعانون من مستويات الألدوستيرون المفرطة في الدم يقاومون العلاج بالأدوية الشائعة الاستخدام لارتفاع ضغط الدم ، ويزيدون من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.