شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون يكشفون عن تصور المخ بشكل أفضل بمساعدة التكنولوجيا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المخهو العضو المسؤول بشكل أساسي عن مهاراتنا الحركية، و علاوة على ذلك ، فإن الهيكل مهم للسلوك والإدراك، فالمخيخ هو جزء من دماغك يقع في مؤخرة رأسك ، فوق وخلف الموضع الذي يتصل فيه الحبل الشوكي بالدماغ نفسه، و على الرغم من أن هذا الجزء لا يمثل سوى 10 % من حجم دماغنا ، إلا أن المخيخ يحتوي على خلايا دماغية أكثر من بقية المخ ، وبالتالي فهو منطقة مهمة نريد تخطيطها بشكل صحيح.

يكون المخيخ عند البشر مطويًا بدرجة كبيرة، و هذا يجعل من الصعب تصور البنية بشكل كامل وبالتالي الدراسة ، بسبب الطبقات المكثفة، و لتصويرها بشكل صحيح حقًا ، تحتاج إلى تصوير عالي الدقة ، و باستخدام تقنيات التصوير الحالية ، يمكن تصور جزء صغير فقط من تشريح المخيخ ، مع تجاهل التفاصيل المتبقية، و لذلك ، لا يزال الهيكل غير مكتشف إلى حد كبير الى الآن.

ولذا طور الباحثون في مركز سبينوزا طريقة لفحص المخيخ باستخدام ماسح ضوئي قوي يطلق عليه “ 7-Tesla MRI. “، ومن خلال تصحيح الحركات أثناء تنفس الأشخاص، على سبيل المثال ، نجح الفريق في تحقيق دقة تبلغ 1/5 من المليمتر، وبالإضافة إلى ذلك ، يمكن للباحثين استخدام هذه البيانات لإعادة بناء وتضخيم المخيخ رقميًا ، مما يجعل الأنماط والطبقات مرئية بوضوح، و يمكن أيضًا مشاهدة المخيخ "مباشرًا" أثناء أداء مهام مختلفة.

ويقول الباحث نيكوس بريوفولوس ، "يمكننا القيام بذلك على وجه التحديد لأن لدينا مغناطيس مجال عالي جدًا وأيضًا تصحيح الحركة لأن الناس يميلون إلى التحرك أثناء عمليات المسح، ويمكننا الآن إلقاء نظرة على الدور المعرفي للمخيخ والجوانب السريرية المتعلقة به، و نأمل أن نتمكن باستخدام هذه التقنية من البحث بعمق أكبر في الاضطرابات التنكسية العصبية، و هذه هي المرة الأولى التي يمكننا فيها مشاهدة المخيخ البشري مباشرة ، مع هذا القدر من التفاصيل. "

فعند الإصابة بالتصلب المتعدد (MS) يلعب المخيخ دورًا مهمًا، ويعاني مرضى التصلب المتعدد من آفات حركية ، مما يعني أن لديهم تلفًا في الخلايا العصبية المشاركة في الحركة، و نحن نعلم بالفعل من الدراسات خارج الجسم ، والتجارب خارج الجسم ، أن تنكس تحدث هذه الخلايا في حالة مرض التصلب العصبي المتعدد.

وفي الوقت الحالي ، نقوم بفحص مرضى التصلب المتعدد ونأمل أن ننظر إلى المجموعات الإكلينيكية الأخرى أيضًا، و بناءً على النتائج السابقة ، نعلم أن مرض التصلب العصبي المتعدد على وجه التحديد يمكننا الاستفادة من التصوير عالي الدقة في المخيخ ، لا نعرف بالضبط ما هو التأثير سيكون على المدى الطويل. ونأمل أن يكون له بعض القيمة التنبؤية لهؤلاء المرضى .