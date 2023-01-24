شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تعالج إصبع القدم المكسور؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمثل كسر إصبع القدم إصابة شائعة تحدث في أغلب الحالات نتيجة سقوط شيء على القدم أو اصطدام إصبع القدم، وتعالج إصبع القدم المكسورة عادةً عن طريق إلصاقها بإصبع القدم المجاورة ولكن إذا كان الكسر شديدًا، خاصة إذا كان في إصبع القدم الكبيرة، فقد يلزم وضع جبيرة أو حتى الخضوع لجراحة لضمان الشفاء التام.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic تستغرق معظم أصابع القدم المكسورة 4 إلى 6 أسابيع عادةً لتلتئم تمامًا لكن يمكن أن تصاب إصبع القدم المكسورة بالعدوى في بعض الحالات وقد يزيد الكسر من خطر الإصابة بالتهاب مفصلي عظمي في إصبع القدم هذه مستقبلاً.

تتضمن المؤشرات والأعراض المرتبطة بكسر إصبع القدم ما يأتي:

-الشعور بالألم

-التورم

-تغير لون الجلد بسبب الكدمات أو النزيف تحت الجلد

-استشر الطبيب إذا استمر الألم والتورم وتغير لون الجلد لأكثر من عدة أيام، أو إذا أثرت الإصابة على قدرتك على المشي أو ارتداء الأحذية.

قد تتضمن المضاعفات ما يأتي:

-العدوى، إذا تعرض الجلد لجروح بالقرب من إصبع القدم المصاب، يزداد خطر الإصابة بالعدوى في العظام.

-الالتهاب المفصلي العظمي، من المرجح حدوث هذا النوع من التهاب المفاصل الذي يصيب المفاصل بالبلي والتآكل عندما يؤثر الكسر على أحد مفاصل إصبع القدم.

أثناء الفحص البدني، عادةً ما يتحقق الأطباء من وجود مناطق مؤلمة في إصبع القدم عند لمسها سيفحص الطبيب أيضًا الجلد المحيط بالإصابة للتأكد من عدم وجود قطع ومن أن إصبع القدم لا يزال يتلقى تدفق الدم والإشارات العصبية.

يمكن عادة تخفيف الألم الناجم عن إصبع القدم المكسور بأخذ أدوية مثل الأيبوبروفين (Advil و Motrin IB وغيرهما) أو النابروكسين (Aleve) أو الأسِيتامينُوفين (Tylenol وغيره)، والتي تصرف دون وصفة طبية وإذا كان الألم شديدًا، فقد تحتاج إلى أخذ مسكنات تصرف بوصفة طبية.

الترميم

إذا كانت أجزاء العظام المكسورة لا تتلاءم مع بعضها تمامًا، فقد يضطر الطبيب إلى إعادة الأجزاء إلى موضعها ويعرف هذه الإجراء باسم الاختزال ويجرى عادة من دون الحاجة لشق الجلد، ويستخدَم الثلج أو حقنة مخدر لتخدير إصبع القدم.

تثبيت إصبع القدم

للتعافي، يجب عدم تحريك العظام المكسورة حتى تلتحم أطرافها ببعضها مرة أخرى. وتتضمن الأمثلة ما يلي:

-الربط بضمادة مع إصبع سليم: إذا كنت تعاني من كسر بسيط في أي من أصابع قدمك الصغيرة، فقد لا تحتاج إلا إلى ربط إصبع القدم المكسور بضمادة مع إصبع آخر مجاور له، وبذلك يكون الإصبع السليم بمثابة جبيرة للمكسور. ولحماية الجلد من التهيج والالتهاب، يجب وضع الشاش أو اللباد بين أصابع القدم قبل تضميدها.

-ارتداء حذاء ذي بطانة صلبة: قد يصف لك الطبيب حذاءً مُخصصًا لما بعد الجراحة يتسم ببطانة صلبة وجزء علوي ليّن ويغلق بشرائط قماشية، وذلك لتثبيت إصبع القدم وترك مساحة إضافية تتسع للتورم.

-التجبير: إذا لم تبقَ عظام إصبع القدم المكسور متلاصقة، فقد تحتاج إلى تركيب جبيرة المشي.

الجراحة

في بعض الحالات، قد يحتاج الجراح إلى استخدام دبابيس أو شرائح أو مسامير للحفاظ على الوضع الصحيح للعظام أثناء الالتئام.

نمط الحياة والعلاجات المنزلية

قد يفيد رفع القدم واستخدام الثلج في تخفيف التورم والألم اسند قدمك على شيء مرتفع عندما يكون ذلك ممكنًا بحيث تكون إصابتك أعلى من مستوى قلبك إذا كنت تستخدم الثلج، فيمكنك لفّه بمنشفة حتى لا يلمس بشرتك استخدم كمادات الثلج لمدة 15 دقيقة في المرة، مع أخذ استراحة لمدة 20 دقيقة على الأقل قبل وضعها مرة أخرى.