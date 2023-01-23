شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد تناول الجبنة.. تحتوى على حمض مسئول عن المشاعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك فوائد عديدة للجبنة من بينها حمض يسمى فينيثيلامين (PEA) وهو المسئول عن المشاعر لدي الاشخاص لذا فان الجبنة محببة لدي الكثيرون علي مستوي العالم، بجانب الاضرار الصحية التي تسببها الاجبان نتيجة ما تحتويه من دهون وزيوت نباتية ،وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "إزفيستيا".

قالت الدكتورة يكاتيرينا ستيسينكو خبيرة التغذية الروسية أن الجبن منتج يتكون 100 % من دهون حليب البقر (الماعز، الأغنام)، وإذا كان يحتوي على 50 % من الزيوت النباتية فيجب أن يطلق عليه منتج من منتجات الأجبان.

واوضحت خبيرة التغذية ، ان الكثيرون من الاشخاص يفضلون تناول الأجبان لانها تحتوي على حمض أميني يسمى فينيثيلامين (PEA) وهو ناقل عصبي مسؤول عن العشق والمشاعر. وهذا المركب الكيميائي يثير النشوة، وهو مشابه لحمض نووي موجود في الشوكولاتة والنقانق. وتحدد القيمة الغذائية للجبن استنادا إلى مكوناته".

وأن الجبن يحتوي على 30 % دهوناً وما لا يقل عن 20-25 % بروتينات واملاح الفوسفور والكالسيوم ومجموعة كاملة من الفيتامينات الموجودة في الحليب. والبرتينات الموجودة في الجبن قريبة من بروتينات أنسجة وأعضاء الجسم البشري، لذلك تعتبر الأكثر فائدة.

كما أن الجبن يحتوي على أحماض أمينية أساسية كالليسين والميثيونين والتريبتوفان، الذي يعتبر مقدمة للسيروتونين، الذي يؤثر إيجابيا في المشاعر العاطفية.

وفي السياق ذاته اشارت الخبيرة الي بعض الاضرار التي تسببها الاجبان، إلى أنه يجب ألا ننسى أن 56 جراما من الجبن (وجبة الجبن القياسية )تحتوي على ما لا يقل عن 15 جراما من الدهن و200 سعرة حرارية. مع العلم أن المعدل اليومي المعتمد للدهون هو 50-70 غرام.

وتقول: "تحتوي الأجبان على نسبة عالية من الأملاح. فمثلا تحتوي 60 غرام من جبن تشيدر على 350 ملغ من الملح. والجميع يعرفون التأثير السلبي للملح في مستوى ضغط الدم. كما أن مساهمة الملح في هشاشة العظام تثير القلق لأن الملح يساعد على طرد الكالسيوم من الجسم. لذلك إذا كان الشخص يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم والوزن الزائد، فعليه على الأقل التقليل من استهلاك الجبن".

وينصح بالتقليل من استهلاك الجبن ومنتجات الألبان الأخرى كل من يعاني من التهاب المفاصل والصداع النصفي. وأظهرت بعض الدراسات أن منتجات الألبان تؤثر سلبا في صحة الرجال.

وتقول: "ولكن هذا لا يعني التخلي تماما عن تناول الجبن. المهم هنا الاعتدال في تناوله 30-50 غرام من الجبن في اليوم مفيد للصحة. ومن الأفضل تناول الجبن الذي لا تزيد نسبة الدهون فيه عن 20-30 %".