شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تنظيم الذاكرة المناعية قد يساعد جهاز المناعة في مكافحة الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سعى العلماء إلى فهم أفضل الاستجابات المناعية لجسم الإنسان التي تحدث أثناء الأمراض المختلفة ، بما في ذلك السرطان والأمراض الالتهابية.

وفي دراسة حديثة في جامعة ميسوري ، قامت الدكتورة إيما تيكسيرو ، الأستاذة المساعدة في كلية الطب بجامعة إم يو ، وفريقها بتحليل كيفية حصول الذاكرة المناعية وهي الذاكرة التي يحتفظ بها الجهاز المناعي للجسم بعد الإصابة أو التطعيم الذي يساعد على الحماية من الإصابة مرة أخرى وولدت وصيانتها ، وكذلك الدور الذي يلعبه الالتهاب في تشكيل تلك الذاكرة المناعية.

قالت تيكسييرو ، أن نظام المناعة لدينا يدافع ضد المرض ، لكنه نظام معقد للغاية مع حدوث العديد من التفاعلات ، وإذا حدث خلل في التنظيم ، فقد يلعب في الواقع دورًا في التسبب في المرض، ولذلك يركز بحثنا على فهم أفضل لكيفية توليد هذه الاستجابات المناعية والتحكم فيها ، وتحديدًا من خلال النظر إلى الدور الحاسم الذي تلعبه الخلايا التائية ، حيث تساعد الخلايا التائية في حماية الجسم من العدوى وقد تلعب دورًا في مهاجمة السرطان.

وباستخدام نموذج الفئران ، ابتكر الباحثون سلالات مختلفة من البكتيريا المسببة للأمراض التي زادت مستويات الالتهاب من خلال محفز جينات الإنترفيرون - أو بروتينات ستينج داخل الخلايا التائية، بينما افترض العديد من العلماء أن هذه الزيادة في الالتهاب ستؤدي إلى استجابة مناعية أقوى وبالتالي ذاكرة مناعية أقوى ، وجدت تيكسييرو وفريقها العكس: تقلصت الذاكرة المناعية.

وقالت تيكسيرو: "يعتقد بعض العلماء في هذا المجال أن تنشيط قد يكون مستهدفًا لتحسين لقاحات السرطان أو العلاجات المناعية ، لذا فإن اكتساب فهم أساسي لجميع آليات التفاعل في اللعب أمر بالغ الأهمية لتقليل فرص حدوث عواقب غير مقصودة أو آثار جانبية ضارة، ونريد أن نفهم بشكل أفضل كيفية تنظيم الذاكرة المناعية ، والتي لها آثار على اللقاحات المحتملة أو العلاجات المناعية التي تحفز الخلايا التائية بطريقة نأمل أن تعزز الذاكرة طويلة المدى ، وبالتالي فإن أجسامنا محمية من الأمراض بمرور الوقت.

وفي حين أن أبحاثها أساسية في طبيعتها ، فإن نتائج تيكسيرو لديها القدرة على المساهمة في تطوير علاجات أكثر فاعلية لمساعدة المرضى الذين يعانون من السرطان ، ومرض الانسداد الرئوي المزمن ، والاعتلال الوعائي المرتبط بالمناعة منذ الصغر، والربو والمتلازمات الالتهابية المزمنة الأخرى.

وأشارت أن السعي وراء المعرفة هو ما يدفع فضول العالم بينما لا يزال هناك المزيد من الأسئلة التي يجب الإجابة عليها ، فإن هذا البحث هو خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح ، وأنا فخور بأن أكون جزءًا منه.

ويتحكم في لياقة ذاكرة الخلايا التائية أثناء العدوى من خلال الآليات التي تعتمد على الخلايا التائية الداخلية.