كبار السن المصابون بالربو أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب أثناء الإصابة بكورونا

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القاهرة - سامية سيد - أظهرت دراسة جديدة أن كبار السن المصابين بالربو كانوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب أثناء وباء كورونا.

بحسب الدراسة المنشورة في مجلة طب الجهاز التنفسي حسب موقع " healthsite"، كانت الأرقام مقلقة للغاية بالنسبة لكبار السن المصابين بالربو والذين عانوا من الاكتئاب في السابق، حيث عانى نصفهم تقريبًا من تكرار الاكتئاب خلال خريف عام 2020 ، وهو معدل أعلى بكثير من معدلات التكرار بين أقرانهم الذين لم يصابوا بالربو.

ومع ذلك ، فإن أولئك الذين يعانون من الوحدة يعانون من ارتفاع معدلات الاكتئاب بشكل كبير.

قال المؤلف آندي ماكنيل، مساعد باحث في كندا جامعة تورنتو: "باستخدام البيانات الطولية ، ميزت الدراسة بين 2017 مستجيباً مصابين بالربو بين أولئك الذين لديهم تاريخ سابق للإصابة بالاكتئاب وأولئك الذين لم يسبق لهم تجربة ذلك من قبل.

وقالت الدراسة إنه في حين أن المجيبين الذين لديهم تاريخ من الاكتئاب كانوا أكثر عرضة للخطر ، فإن 1 من كل 7 ممن ليس لديهم تاريخ ما قبل الجائحة من الاكتئاب أصيب بالاكتئاب خلال خريف 2020 ، مما يوضح تأثير الوباء على كبار السن الذين كانوا يتمتعون بصحة نفسية سابقًا والذين يعانون من الربو.

يقول المؤلف المشارك: "كان للوباء عواقب وخيمة على الصحة العقلية لكبار السن، وخاصة أولئك الذين يواجهون أيضًا حالات صحية مزمنة، مثل الربو".

علاوة على ذلك ، وجد المستجيبون المصابون بالربو والذين عانوا من زيادة في الصراع الأسري أثناء الوباء أنهم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بحلول خريف عام 2020.

اكتشف الباحثون أيضًا أن فقدان الدخل أو عدم القدرة على الحصول على الإمدادات أو الطعام الضروري أثناء الوباء مرتبط بالاكتئاب لدى الأشخاص المصابين بالربو.