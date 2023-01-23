شكرا لقرائتكم خبر عن الوسواس القهري يمكن أن يعنى أشياء كثيرة.. تعرف على أنواعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتضمن اضطراب الوسواس القهري أفكارًا وسواسية وسلوكيات قهرية متكررة، هذه الأفكار الوسواسية غير قادرة على السيطرة، يشعر الأشخاص المصابون بالوسواس القهري بعدم الراحة أو قد يشعرون بالخوف من حدوث أشياء بطريقة معينة، غالبًا ما تتداخل هذه الهواجس مع حياتهم اليومية، يمكن أن تظهر الحالة بطرق مختلفة.

فحص الأشياء

يمكن أن يكون لدى الشخص المصاب بالوسواس القهري هوس بالفحص، يمكن أن يكون فحص الأبواب والمقابض مرارًا وتكرارًا، وتأكيد الذكريات، والتحقق من الأعراض الجسدية أو البحث بشكل متكرر في رسائل البريد الإلكتروني والرسائل.

الهوس بالنظافة

شكل آخر من أشكال المرض يمكن أن يكون حول النظافة، قد يكون لديهم خوف شديد من التلوث، يمكن أن يظهر في شكل تنظيف متكرر للأرضيات والمطبخ وتجنب الازدحام أو التعرض للدم، يمكن للناس الانخراط في غسل اليدين بشكل متكرر.

ترتيب الأمور في نصابها الصحيح

قد يعاني الأشخاص المصابون بالوسواس القهري من هوس التماثل والنظام، قد يضطرون إلى ترتيب الأشياء أو الشعور بالنقص إذا لم تكن الأشياء في تناسق، يمكن للأشخاص الذين يعانون من هذا النوع من الوسواس القهري إعادة ترتيب الصناديق أو الحاويات، وترتيب الصناديق المماثلة بالترتيب، قد يحسبون أيضًا عدد الصعود على متن الطائرة أثناء السفر ، وإذا حدث فقدهم في العد، فإن هذا سيجعلهم يشعرون بالقلق أو عدم الارتياح.

أفكار غير سارة

يمكن أن يعاني الأشخاص المصابون بالوسواس القهري أيضًا من شكل من أشكال المرض حيث قد يصابون بأفكار غير سارة متكررة قد تكون جنسية أو عنيفة، هذه الأفكار يمكن أن تجعلهم يشعرون بالخجل والذنب وتسبب لهم ضائقة عاطفية هائلة، ومع ذلك، قد لا يتمكنون من السيطرة عليهم.