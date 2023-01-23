شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أنواع من الجبن صحية ومفيدة لأصحاب ارتفاع نسبة الكولسترول فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في بعض الأحيان لا يمكنك الحصول على ما يكفي من منتجات الألبان المفضلة، ومع ذلك، فإن معظم أنواع الجبن تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والصوديوم، وهو ليس الخيار الأفضل إذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول، ومع ذلك، إذا كانت لديك مخاوف بشأن الكوليسترول لديك، فهذا لا يعني أن الجبن يجب أن يكون خارج قائمة طعامك.



فوائد الجبن

ووفقًا لما ذكره موقع Eat This Not That، تميل أنواع كثيرة من الجبن إلى أن تكون أعلى في الدهون والكوليسترول، مثل جبن البارميزان أو الجبن الأزرق، فإذا كنت تبحث عن جبن لتناوله يوميًا والاستمتاع بكميات أكبر - خاصة إذا كان لديك ارتفاع في نسبة الكوليسترول - فستجد فيما يلى 6خيارات، وفقًا لأخصائيي التغذية:

عندما يكون لديك ارتفاع في نسبة الكوليسترول، يمكنك معرفة أنواع الجبن الأكثر صحة بشكل عام من خلال قراءة دليلنا لأفضل الأجبان الصحية .



الجبن الموزاريلا

1.الجبن الموزاريلا

وهو منخفض في الدهون المشبعة، مع 3 جرامات فقط منه، أفضل ما في الأمر هو أن الموزاريلا تحتوي فقط على 15 ملليجرام من الكوليسترول، وهي نسبة منخفضة بشكل خاص مقارنة بالعديد من أنواع الجبن الأخرى، حيث يوفر هذا الجبن اللذيذ مواد صحية، مفيدة لصحة الأمعاء، تساعد أيضًا في تقليل الالتهاب، وهى مثالية للأوعية الدموية وصحة القلب."



انواع مفيدة لمرضى ارتفاع الكولسترول

2.الجبن القريش

يمكن أن يكون الجبن القريش خيارًا رائعًا لصحة القلب والأوعية الدموية لأنه يحتوي على نسبة عالية من البروتين وقليلة الدهون، يوصي الخبراء بتناولها لانها تعزز ميكروبيوم أمعائك، والتي تشير الأبحاث إلى أنها مرتبطة بصحة القلب.



انواع الجبن المفيدة لمرضى ارتفاع الكولسترول

3. الجبن الفيتا

يوصي الخبراء بالجبن الفيتا، لنها تحتوى على كمية أقل من الدهون المشبعة (3 جرام) مقارنة بمعظم أنواع الجبن، يمكنك استخدام كمية أقل منه بشكل عام في أطباقك، ولكن لا يزال بإمكانك الاستمتاع بنكهة رائعة لتذوقها، اخلطي السلطات مع جبنة الفيتا المفتتة، مع الفاكهة، أو أضف بعض المنتجات إلى الطبق عن طريق خلط الفيتا مع طماطم الكرز الطازجة .



جبنة منزوعة الدسم

4.جبنة الريكوتا منزوعة الدسم

جبن آخر ينصح به الخبراء وهو جنبة ريكوتا منزوعة الدسم جزئيًا لأنها توفر 19 ملليجرامًا من الكوليسترول لكل ربع كوب و 3.5 جرام من الدهون المشبعة، مما يجعلها أقل من أنواع الجبن الأخرى"، حيث أن الريكوتا المقشود جزئيًا يوفر ملمسًا كريميًا في الفم، مما يجعله إضافة رائعة للمكرونة بدلاً من الكريمة المكثفة، أيضًا، نظرًا لأن الريكوتا قابلة للدهن، يمكن استخدامها في عيدان الكرفس بدلاً من الجبن الكريمي لزيادة البروتين وتقليل إجمالي الدهون والدهون المشبعة.

وأضاف الموقع، إنه يجب على الأفراد الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أن يتطلعوا إلى تقليل تناولهم للدهون المشبعة، ويمكنك القيام بذلك عن طريق اختيار الجبن المبشور قليل الدسم مثل جبن الموزاريلا منزوع الدسم جزئيًا، وأنواع الجبن الشيدر.