شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف فوائد الضحك على صحة الأفراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الضحك له فوائد عديدة من بينها ،" تقوية جهاز المناعة لدي الاشخاص ، يعزز الحالة المزاجية ، ويخفف من الالم ، ويحدث تغييرات جسدية وصحية في الجسم ،ويحمي الافراد من الاثار الضارة الناتجة من التوتر ،بالاضافة الي تخفيف الاعباء من علي الفرد ،بجانب تعزيز علاقات الدائم بالاخرين "، لذلك يعتبر الضحك دواء قوي يساعد الانسان في التخلص من بعض مشاكله الصحية والنفسية .وفقا لما نشره موقع helpguide.

تخفف الضحكة جانب كبير من التوتر الجسدي والإجهاد المستمر من عليك ، حيث تترك عضلاتك مسترخية لمدة تصل إلى 45 دقيقة بعد ذلك. ويقلل الضحك من هرمونات التوتر ويزيد من الخلايا المناعية ،والأجسام المضادة لمكافحة العدوى ، وبالتالي يحسن مقاومتك للأمراض.

كما يؤدي الضحك إلى إطلاق مادة الإندورفين ، وهي مواد كيميائية طبيعية تمنح الجسم الشعور بالسعادة. يعزز الإندورفين الشعور العام بالعافية ويمكنه حتى أن يخفف الألم مؤقتًا.

بالاضافة الي ان الضحك يحمي القلب .ويحسن الضحك وظيفة الأوعية الدموية ويزيد من تدفق الدم ، مما يساعد على حمايتك من النوبات القلبية ،ومشاكل القلب والأوعية الدموية الأخرى.

ووجدت إحدى الدراسات أن الضحك لمدة 10 إلى 15 دقيقة يوميًا يمكن أن يحرق ما يقرب من 40 سعرًا حراريًا يوميا . كما كشفت دراسة في النرويج أن الأشخاص الذين يتمتعون بروح الدعابة القوية يعيشون أكثر من أولئك الذين لا يضحكون،بالفعل قد يساعدك الضحك على العيش لفترة أطول.

ما هي الفوائد الجسدية والعقلية والاجتماعية للضحك؟

1.فوائد الصحة البدنية

يقوي المناعة

يخفض هرمونات التوتر

يقلل الألم

يريح عضلاتك

يمنع أمراض القلب

2.فوائد الصحة العقلية

يضيف الفرح والحماس إلى الحياة

يخفف القلق والتوتر

يخفف من التوتر

يحسن المزاج

يقوي المرونة

3.فوائد الاجتماعية

يقوي العلاقات

يجذب الآخرين إلينا

يعزز العمل الجماعي

يساعد في نزع فتيل الصراع

يعزز الترابط الجماعي

الضحك يساعدك على البقاء بصحة جيدة من الناحية العقلية

الضحك يجعلك تشعر بالراحة. ويبقى هذا الشعور الإيجابي معك حتى بعد زوال الضحك. تساعدك الفكاهة في الحفاظ على نظرة إيجابية ومتفائلة من خلال المواقف الصعبة وخيبات الأمل والخسارة.