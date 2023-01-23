شكرا لقرائتكم خبر عن استهلاك الأطعمة الغنية بالنترات يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد باحثون من فرنسا، أن استهلاك مستويات عالية من النتريت ، والذي غالبًا ما يستخدم كمادة حافظة في بعض منتجات اللحوم ، يرتبط بعدد من المخاطر الصحية ، النترات والنتريت مركبات توجد بشكل طبيعي في التربة والماء والهواء والنباتات، تشمل الأطعمة التي تحتوي على النترات اللحوم المعبأة إلى جانب الخضروات مثل الكرفس والبنجر والبقدونس والكرنب والسبانخ، ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض الأمريكى ، إن ارتفاع استهلاك النتريت تسبب في حدوث انخفاض في قدرة خلايا الدم على حمل الأكسجين، كما أدى إلى تغيرات في وظائف الغدة الدرقية في الدراسات التي أجريت على الحيوانات، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

أكدت الدراسة التى أعدها علماء في فرنسا، ونشرت في المجلة الطبية " PLOS Medicine " أن الأشخاص الذين أبلغوا عن زيادة استهلاك النتريت بشكل عام لديهم خطر متزايد للإصابة بمرض السكري من النوع 2، تشير الدراسة إلى وجود ارتباط مباشر بين النتريت الناشئ عن المواد المضافة وخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

لتحديد ما إذا كانت النترات والنتريت تلعبان دورًا في تطور مرض السكري من النوع 2 ، جمع الباحثون بيانات من 104168 مشاركا ، بدأت هذه الدراسة بتجمع البيانات بما في ذلك النظام الغذائي ونمط الحياة والعوامل الصحية للمشاركين المتطوعين الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا أو أكثر.

وأكدت نتائج الدراسة، إصابة 969 شخصًا بداء السكري من النوع 2، بشكل عام ، كان المشاركون الذين تناولوا مستويات أعلى من النتريت من المضافات الغذائية - خاصة نتريت الصوديوم - لديهم خطر متزايد من الإصابة بمرض السكري من النوع 2 مقارنةً بأولئك الذين لم يستهلكوا إضافات، بالإضافة إلى ذلك ، ارتبطت النتريت من جميع المصادر بمخاطر أعلى.

ومع ذلك ، لم يجد العلماء أي دليل على وجود صلة بين النترات من الطعام أو الماء أو المواد المضافة وخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، ومع ذلك ، يقول مؤلفو الدراسة أنه نظرًا لتصميم الدراسة الذي تم الإبلاغ عنه ذاتيًا ، أن المشاركين عمومًا لديهم عادات نمط حياة صحية ، فهناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد نتائجهم.