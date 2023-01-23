شكرا لقرائتكم خبر عن "FDA" توصى بأخذ لقاح كورونا سنويًا ضد أوميكرون على غرار تطعيم الأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظرًا لتفشى فيروس كورونا في بعض دول العالم وحدوث وفيات كثيرة من جديد، وظهور سلالات أخرى جديدة أكثر انتشارًا، أوصت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية بضرورة تلقى بعض الفئات لقاح كورونا سنويا، على غرار لقاح الأنفلونزا، وذلك للوقاية من دخول المستشفى والوفيات الناتجة عن الفيروس.

أوصت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" اليوم الإثنين، لاستخدام جرعة واحدة من أحدث جرعات لقاح فيروس كورونا سنويا لمعظم الناس على غرار حملة التحصين ضد الإنفلونزا في الوقت الذي تتحرك فيه لتبسيط استراتيجية التطعيم في البلاد.

ووفقا لما ذكره موقع رويترز، إنه في الوقت الحالي، يحتاج الناس في الولايات المتحدة أولاً إلى الحصول على جرعتين من لقاح كورونا الأصلي متباعدتين ببضعة أسابيع، متبوعًا بجرعة معززة بعد بضعة أشهر.

وأضافت، طلبت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA"، أيضًا من لجنة من المستشارين الخارجيين النظر في حقنتين من لقاح كورونا سنويًا لبعض الأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، تم تحديد اقتراح الهيئة التنظيمية في وثائقها الموجزة، والتي سيتم التصويت عليها من قبل لجنتها يوم الخميس.

إذا صوتت اللجنة لصالح الاقتراح ، فسيتم استخدام اللقاحات ثنائية التكافؤ من شركة فايزر Pfizer وموديرنا Moderna ، والتي تستهدف كلاً من اوميكرون Omicron والمتغيرات الأصلية، لجميع جرعات لقاح كورونا، وليس فقط كمعززات.