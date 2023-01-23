شكرا لقرائتكم خبر عن مشاكل الحبل الشوكي.. هل يمكن لتحفيز الدماغ والأعصاب استعادة الحركة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغيرت حياة الدكتور جيسون كرمل بعدما أدت إصابة شقيقه في النهاية إلى أن يصبح كارمل طبيب أعصاب وعالم أعصاب ، بهدف تطوير علاجات جديدة لاستعادة الحركة للأشخاص المصابين بالشلل، وذلك وفقا لموقع “medicalxpress”.

والآن ، العلاج التحفيزي للأعصاب الذي طوره كارمل في كولومبيا يبشر بالخير في الدراسات التي أجريت على الحيوانات وقد يسمح في النهاية للأشخاص الذين يعانون من إصابات في النخاع الشوكي باستعادة وظائف أذرعهم.

ويقول كارميل ، طبيب الأعصاب في جامعة كولومبيا ونيويورك بريسبتريان "تستهدف تقنية التحفيز اتصالات الجهاز العصبي التي تنجوها الإصابات ، مما يمكّنها من تولي بعض الوظائف المفقودة".

وفي السنوات الأخيرة ، سمحت بعض الدراسات البارزة حول التحفيز الكهربائي للحبل الشوكي لعدد قليل من الأشخاص المصابين بالشلل غير الكامل بالبدء في الوقوف واتخاذ خطوات مرة أخرى.

ويختلف نهج كارمل لأنه يستهدف الذراع واليد ولأنه يجمع بين تحفيز الدماغ والحبل الشوكي ، مع التحفيز الكهربائي للدماغ يليه تحفيز النخاع الشوكي. يقول: عندما تتلاقى الإشارتان على مستوى الحبل الشوكي ، في غضون 10 ميلي ثانية تقريبًا من بعضهما البعض ، نحصل على التأثير الأقوى ، ويبدو أن هذا الجمع يمكّن الاتصالات المتبقية في النخاع الشوكي من السيطرة.

وفي دراسته الأخيرة ، اختبر كارمل تقنيته - التي تسمى اللدونة الترابطية للحبل الشوكي (SCAP) - على الفئران التي تعاني من إصابات متوسطة في النخاع الشوكي. بعد عشرة أيام من الإصابة ، تم اختيار الفئران بصورة عشوائية لتلقي 30 دقيقة من SCAP لمدة 10 أيام أو التحفيز الوهمي. في نهاية فترة الدراسة ، كانت الفئران التي تلقت SCAP مستهدفة أذرعها أفضل بشكل ملحوظ في التعامل مع الطعام ، مقارنة بتلك الموجودة في المجموعة الضابطة ، وكان لديها ردود فعل شبه طبيعية.

ويقول كارميل، واستمرت التحسينات في كل من الوظيفة وعلم وظائف الأعضاء طوال فترة قياسها ، حتى 50 يومًا، وتشير النتائج ، التي نُشرت مؤخرًا في مجلة Brain ، إلى أن SCAP يتسبب في إحداث تغيير دائم في المشابك العصبية (الروابط بين الخلايا العصبية) أو الخلايا العصبية نفسها، والإشارات المزدوجة بشكل أساسي تحاكي التكامل الطبيعي الحسي الحركي الذي يجب أن يتحد معًا لأداء حركة ماهرة" ، كما يقول كارمل.

من الفئران إلى البشر

إذا نجحت نفس التقنية في الأشخاص الذين يعانون من إصابات في النخاع الشوكي ، فيمكن للمرضى استعادة شيء آخر فقدوه في الإصابة، والاستقلال.

وتركز العديد من دراسات تحفيز الحبل الشوكي على المشي ، ولكن "إذا سألت الأشخاص الذين يعانون من إصابة في الحبل الشوكي العنقي ، وهي الأغلبية ، ما هي الحركة التي يرغبون في استعادتها ، فإنهم يقولون وظيفة اليد والذراع" ، كما يقول كارمل. "تتيح وظيفة اليد والذراع للناس أن يكونوا أكثر استقلالية ، مثل الانتقال من السرير إلى الكرسي المتحرك أو ارتداء الملابس وإطعام أنفسهم."

ويقوم كارمل الآن باختبار SCAP على مرضى إصابات الحبل الشوكي في كولومبيا وكورنيل ونظام الرعاية الصحية VA Bronx في تجربة سريرية برعاية المعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية. سيتم التحفيز إما أثناء الجراحة المشار إليها سريريًا أو غير جراحي ، باستخدام التحفيز المغناطيسي للدماغ وتحفيز الجلد في الجزء الأمامي والخلفي من الرقبة. يتم تنفيذ كلتا الطريقتين بشكل روتيني في البيئات السريرية ومن المعروف أنها آمنة.

في التجربة ، يأمل الباحثون في معرفة المزيد حول كيفية عمل SCAP وكيف يؤثر توقيت وقوة الإشارات على الاستجابات الحركية في الأصابع واليدين. هذا من شأنه أن يضع الأساس للتجارب المستقبلية لاختبار قدرة التقنية على تحسين وظيفة اليد والذراع بشكل هادف.

بالنظر إلى أبعد من ذلك ، يعتقد الباحثون أنه يمكن استخدام هذا النهج لتحسين الحركة والإحساس لدى مرضى شلل الجزء السفلي من الجسم.