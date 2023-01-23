شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: التمارين الرياضية تخفف من ألزهايمر المرتبط بالشيخوخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة وجود اختلافات في شكل نواة الألياف العضلية وهيكلها وخصائصها الميكانيكية لدى الأفراد الرياضيين ، مما قد يساعد في تفسير تأثيرات التمارين المضادة للشيخوخة.

ووجدت الأبحاث أن التمارين الرياضية مرتبطة بالتغيرات التي تطرأ على نواة الألياف العضلية وقد تساهم في التأثيرات الوقائية للتمرين على وظيفة العضلات طوال العمر.

وقام مؤلفو الدراسة، بعزل ألياف عضلية مفردة من الأفراد المدربين على ممارسة التمارين الرياضية من الشباب وكبار السن، و على وجه الخصوص ، استخدموا أنسجة من عدائي الماراثون الشباب وراكبي الدراجات كبار السن مع قدرة الأخير على ركوب الدراجات لمسافة 100 كيلومتر في أقل من 6.5 ساعة (بمتوسط ​​عمر 76).

و وجدوا أن النوى العضلية التي يشار إليها عمومًا باسم " مركز التحكم " في الألياف العضلية كانت أكثر كروية ، وأقل تشوهًا ، وتحتوي على بروتين يسمى لامين أ أكثر من الأفراد غير المدربين.

وأكدت الدراسات الموازية التي أجريت على الفئران حدوث تغييرات في lamin A ، وأظهرت أن النوى العضلية كانت أكثر صلابة نتيجة للتمرين، وخلصوا إلى أن التمرين يرتبط بإعادة التشكيل العضلي العضلي، والذي يتم الحفاظ عليه عند كبار السن، وقد يساهم في التأثيرات الوقائية للتمرين على وظيفة العضلات طوال العمر.

ويمكن أن يؤدي التدهور المرتبط بالعمر في وظيفة العضلات الهيكلية ، مثل قوة العضلات والقدرة على التحمل ، إلى انخفاض جودة الحياة، في حين أنه من المعروف أن التمرين يمكن أن يخفف من التدهور في وظيفة العضلات ، فإن الآليات الدقيقة التي تتحكم في هذه العملية ليست مفهومة تمامًا، وقد يؤدي توصيف التغييرات الخلوية المرتبطة بالتمرين إلى تحسين فهمنا لكيفية قيام التمرينات بتمديد الوظائف في الشيخوخة.

وبصرف النظر عن إيواء جينوم الخلية ، فإن النواة قادرة على استشعار القوى الفيزيائية والاستجابة لها ، والتي يمكن أن تغير شكل النواة وتنشط مسارات الاتصال الخلوي، وتعتبر عيوب البروتينات التي تتحكم في آليات النوى ، مثل lamin A ، من السمات المميزة لبعض الأمراض بما في ذلك أمراض القلب والحثل العضلي واضطرابات الشيخوخة المبكرة.

وفي هذه الظروف ، تكون النوى مشوهة وأكثر قابلية للتشوه ، مع اتصال خلوي شاذ، ومع ذلك ، ما إذا كانت هذه الخصائص المحددة تتأثر بالشيخوخة وممارسة الرياضة لم يكن معروفًا من قبل، وتكهن الباحثون بأن النوى في الخلايا العضلية ، المسماة النوى العضلية ، ستظهر تشوهات مماثلة لاعتلال الصفيحة الفقرية لدى الأفراد المتقدمين في السن.