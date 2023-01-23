شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة جديدة: الاستحمام بالماء البارد يخفف الاكتئاب ويطيل العمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصلت دراسة حديثة الي ان الاستحمام بالماء البارد هو الاستمتاع بدش يساعد جهاز المناعة علي التحسن للافضل ، وبالاضافة الي ان الاستحمام بالماء البارد يخفف أعراض الاكتئاب .وذلك وفقا لما نشره موقع إكسبريس.

وأوضحت الدراسة ايضا ،بأن أولئك الذين يأخذون الشاور بالماء البارد أقل عرضة بالاصابة بالامراض.واثبتت بعض الدراسات أن الاستحمام البارد ، بجانب انه يحفز جهاز المناعة ،ويخفف من أعراض الاكتئاب التي نعلم أنها عامل خطر للوفاة ، الي انه يطيل من المرحلة العمرية للافراد .

وأوصى عدد من الخبراء بتغيير عادات الاستحمام لإضافة سنوات جديدة إلى حياتك.بجانب النظام الغذائي الصحي السليم، وممارسة الرياضة بانتظام.وبالفعل يجب علي الاشخاص تبني أسلوب حياة صحي وعقلية إيجابية. مع التفكير في تحديات اليوم والأسبوع المقبلة والتأكد من أنك تشعر بالإيجابية تجاهها".

واظهرت إحدى الدراسات، تأثير الاستحمام البارد على أيام المرض بين العمال.وشارك في التجربة أكثر من 3000 مشارك تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما دون الإصابة بالأمراض المصاحبة الشديدة ،وعدم وجود تجربة روتينية للاستحمام البارد.وأدى الاستحمام الروتيني ، الي انخفاض الاكتئاب لديهم ، وتحسين جهاز المناعة .

ومن المعروف أن التعرض للبرد ينشط الجهاز العصبي السمبثاوي ويزيد من مستوى بيتا إندورفين والنورادرينالين في الدم ويزيد من إطلاق النورادرينالين المشبكي في المخ أيضا.

بالإضافة إلى ذلك، نظرا للكثافة العالية لمستقبلات البرد في الجلد، من المتوقع أن يرسل الاستحمام البارد كمية هائلة من النبضات الكهربائية من نهايات الأعصاب الطرفية إلى الدماغ، ما قد يؤدي إلى تأثير مضاد للاكتئاب.