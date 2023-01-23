شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد السفر عشرة.. أبرزها تحسين الصحة العامة والعقلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى السفر عشر فوائد وأكثر وليس سبعة فقط كما فى التراث القديم، فالأشخاص الذين يسافرون خارج منطقتهم المحلية يشعرون أنهم أكثر صحة من أولئك الذين يقيمون بالقرب من المنزل، وفقا لدراسة جديدة بقيادة باحثين من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة. نُشرت في مجلة Transport & Health

فعدد المرات التي يسافر فيها الأشخاص ونطاق الأماكن التي تمت زيارتها أمر مهم ، حيث من المرجح أن يبلغ أولئك الذين يسافرون بانتظام لأكثر من 15 ميلًا بعيدًا عن المنزل أنهم يتمتعون بصحة جيدة بشكل عام، أولئك الذين يسافرون إلى مجموعة متنوعة من الأماكن هم أكثر عرضة لرؤية الأصدقاء والعائلة، ثم يتم ربط هذه الزيادة في المشاركة الاجتماعية بتحسين الصحة العامة والصحة العقلية.

ويقول الباحثون إن النتائج تقدم دليلاً قوياً على الحاجة إلى الاستثمار في خيارات النقل لمسافات متوسطة وطويلة ، مثل طرق خدمة أفضل والوصول إلى القطارات والحافلات.

وبالنسبة للبحث ، التي ، حلل الباحثون السفر في شمال إنجلترا ، حيث يواجه السكان نتائج صحية أسوأ من بقية أنحاء إنجلترا وتعاني العديد من المناطق الريفية والضواحي من ضعف وسائل النقل.

وعلى وجه التحديد ، نظروا في الروابط بين القيود المتصورة للسفر خارج المنطقة المحلية ، مثل الافتقار إلى وسائل النقل العام المناسبة ، والصحة المصنفة ذاتيًا ، مع الأخذ في الاعتبار تكرار الرحلة ، وعدد الأماكن المختلفة التي تمت زيارتها ، والمسافة المقطوعة ، واستخدام السيارة ، و استخدام وسائل النقل العام.

وقال المؤلف الرئيسي الدكتور باولو أنسياس، توقعنا أن نجد أن القيود المفروضة على السفر من خلال عدم توفر وسائل النقل العام المناسبة أو إلى سيارة خاصة مرتبطة بتصور السكان عن صحتهم بسبب عدم المشاركة الاجتماعية.

استكشفنا الروابط بين القيود المفروضة على السفر لأكثر من 15 ميلًا من المنزل ، والتركيبة السكانية والموقع والمشاركة الاجتماعية في كيفية إدراك السكان لصحتهم ، ووجدنا أن المتغير الرئيسي هو عدد الأماكن المختلفة التي يزورها الأشخاص خارج منطقتهم المحلية. هذه الروابط لمزيد من المشاركة الاجتماعية وصحة أفضل .

أجرى الباحثون دراسة استقصائية عبر الإنترنت شملت 3014 مقيمًا تمثيليًا على المستوى الوطني في شمال إنجلترا، وتم تحديد قيود السفر سابقًا على أنها تساهم في الضرر الاقتصادي وانخفاض الإحساس بالرفاهية في المنطقة ، لكن التأثير على الصحة لم يتم تحليله من قبل، استخدم الفريق تقنية بحثية تسمى "تحليل المسار" ، والتي تكشف عن الآثار المباشرة وغير المباشرة للقيود المفروضة على السفر خارج المنطقة المحلية للأشخاص.

ووجدت الدراسة أن الروابط بين قيود السفر والمشاركة الاجتماعية والصحة أقوى بين أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا، ومن بين هذه المجموعة، ترتبط القيود المفروضة على عدد الأماكن المختلفة التي يمكن للأشخاص السفر إليها بتواصل أقل مع الأصدقاء والمشاركة في النوادي و مجتمعات.

وأوضح الدكتور أنسياس، من المرجح أن يواجه الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا قيودًا أخرى على السفر مثل محدودية الحركة، كما أنهم أكثر عرضة للمعاناة من الوحدة، وفي شمال إنجلترا وتكون المناطق الريفية والضواحي ذات خيارات الوصول المحدودة أكثر من المحتمل أن يتعرضوا لخسارة في عدد السكان عندما ينتقل الشباب إلى المدن بحثًا عن عمل وخيارات سفر جيدة، وفي الوقت نفسه، تُترك الأجيال الأكبر سنًا في هذه المناطق مع خيارات نقل محدودة، نطاق الأماكن التي يمكنهم زيارتها منخفض ، مما يؤدي إلى تقليل التواصل الاجتماعي المشاركة وانخفاض مستويات الصحة العامة.

وتؤكد نتائج هذه الدراسة على الحاجة إلى سياسات عامة تقلل القيود المفروضة على السفر في المنطقة ، من خلال توفير خيارات أفضل لوسائل النقل الخاصة والعامة التي تسمح برحلات أكثر تواترًا وأطول.