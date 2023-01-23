شكرا لقرائتكم خبر عن نقص فيتامين (د).. خطر محتمل لفقدان العضلات مع تقدم العمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيتامين د أو المغذيات الأخرى، لا تلعب دورًا واحدًا بل عدة أدوار في الرفاهية، فهي تقوي المناعة والعظام والأسنان، ولكن الآن تقول دراسة جديدة أن هذا الفيتامين يمكن أن يؤثر أيضًا على وتيرة فقدان العضلات.

مع التقدم في العمر قد تعانى من أزمة خسارة كتلة العضلات، على الرغم من أنه أمر ضروري مع تقدم العمر، إلا أن دراسة جديدة تقول أن نقص فيتامين (د) يمكن أن يسرع من وتيرة فقدان العضلات مع تقدم العمر.

قيمت الدراسة حسب موقع " healthsite" ، التي ظهرت في أبحاث الأنسجة المتكلسة الدولية والعضلات الهيكلية ، 3205 بالغًا تتراوح أعمارهم بين 50 عامًا وما فوق للتوصل إلى الاستنتاج.

في بداية الدراسة، لم يفقد أي من المشاركين كتلة العضلات مع تقدم العمر - ومع ذلك ، على مدى السنوات الأربع التالية ، كان الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين (د) أكثر عرضة بنسبة 70 % للمعاناة من فقدان كتلة العضلات.

أخذ الخبراء أيضًا عوامل أخرى في الاعتبار مثل تناول مكملات فيتامين (د) أو الإصابة بهشاشة العظام، في بداية الدراسة ، تم اعتبار الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين (د) أكثر عرضة بنسبة 78 % للحالة مقارنةً بأولئك الذين حصلوا على ما يكفي من المغذيات.

فيتامين أشعة الشمس

يُعرف فيتامين (د) بالمغذيات المشرقة لسبب ما، فهو يكتسب العنوان نظرًا للطريقة التي يصنعها بها الجسم، يصنع جسم الإنسان المغذيات بنفسه وبشكل طبيعي عندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس، هناك مصادر غذائية لها أيضًا ، مثل:

الفطر

اللبن

البيض

سمك السالمون

السردين

يساعد فيتامين د على تقوية العظام والحفاظ على كتلة العضلات إلى مستويات صحية - كلاهما معروف باستنفادهما بمرور الوقت مع تقدم العمر.

كيف تحافظ على كتلة العضلات مع تقدم العمر؟

من أجل الحفاظ على كتلة العضلات بمستويات صحية ، يوصى بما يلي:

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د

الحصول على ما يكفي من الكالسيوم

تناول البروتينات الخالية من الدهون مثل السلمون والدجاج والديك الرومي

تدريب القوة

من الناحية المثالية ، بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 71 وما فوق ، يجب أن يهدف المرء إلى الحصول على 800 وحدة دولية من فيتامين د يوميًا لتجنب مخاطر النقص. يمكن للبالغين أن يستقروا على 600 وحدة دولية.