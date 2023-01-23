شكرا لقرائتكم خبر عن مراحل انقطاع الطمث.. الأعراض والأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر انقطاع الطمث في جوهره مشكلة هرمونية، فغالبًا ما يتم تجميع سن اليأس وأعراضه في فئة واحدة ، ولكن هذا الانتقال يحدث في ثلاث مراحل ذات معاني مختلفة بوضوح ولكن حدود ضبابية، وحسب ما ذكره موقع endocrinecenter فمراحله هي:

قبل دخولك سن اليأس ، تخضعين لإنقطاع الطمث ، إذا جاز التعبير قد يكون من المفيد التفكير في فترة ما حول انقطاع الطمث على أنها عملية عكسية للبلوغ، و في سنوات المراهقة ، عانيت من زيادة في الهرمونات ومررت ببعض التغييرات الجسدية والعقلية والعاطفية التي استغرقت بعض الوقت لتعتاد عليها.

تؤدي فترة ما قبل انقطاع الطمث إلى بداية تدهور هرموني ، ومرة أخرى يمر جسمك بتغييرات ويحتاج إلى التكيف، يمكن أن تبدأ هذه المرحلة في وقت مبكر من منتصف الثلاثينيات من العمر ، ولكنها تبدأ عادةً في حوالي 45 عامًا ، ويمكن أن تستمر من 4 إلى 8 سنوات.





سن اليأسأثناء فترة ما قبل انقطاع الطمث ، يبطئ المبيضان من إنتاجهما للإستروجين والبروجسترون ، مما يجعل دورات الحيض لديك غير منتظمة ويطلق فيضانًا من الأعراض المزعجة في النهاية ، تتوقف دورتك الشهرية تمامًا في تلك المرحلة ، تكون قد دخلت سن اليأس.

بعد 12 شهرًا متتالية من عدم وجود حيض ، تكون قد أكملت مرحلة انقطاع الطمث.





بعد انقطاع الدورة الشهريةفي نهاية عام كامل من انقطاع الطمث ، تدخل المرحلة النهائية ، بعد انقطاع الطمث والتي تستمر لبقية حياتك.





أعراض سن اليأسيمكنك تجربة تداعيات انخفاض مستويات الهرمون بمجرد حدوث انقطاع الطمث وفي فترة ما بعد انقطاع الطمث، تعاني كل امرأة من الأعراض في مجموعات مختلفة وبدرجات متفاوتة ، لكن معظمها يمر بها في مرحلة ما. الأكثر شيوعًا هي:

-التعرق الليلي ، عندما تحدث الهبات الساخنة أثناء النوم

-زيادة الوزن لأن انخفاض هرمون الاستروجين يبطئ عملية التمثيل الغذائي

-جلد أرق وأكثر جفافاً

-جفاف المهبل

-أرق

-المزاجية والاكتئاب

-سلس البول

تتحمل بعض النساء هذه الأعراض جيدًا ، لكن الكثير يجدن هذا الاضطراب أمرًا لا يطاق هذا هو المكان الذي نأتي إليه.





كيفية التعامل مع أعراض سن اليأسيمكنك التعامل مع أعراض انقطاع الطمث الخفيفة عن طريق إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة على سبيل المثال ، يمكنك تقليل تواتر وشدة الهبات الساخنة عن طريق تجنب الأطعمة الغنية بالتوابل والكحول والبيئات الحارة يمكنك تخفيف الألم عن طريق استخدام المزلقات المهبلية.

ومع ذلك ، إذا خرجت الأعراض عن السيطرة وأدت إلى تراجع جودة حياتك ، فقد حان الوقت لطلب المساعدة المهنية لدينا، نبدأ بفحص مستويات الهرمونات لديك لتحديد احتياجاتك بدقة ، ونتحدث معك مطولاً عما تمر به.

اعتمادًا على ظروفك ، قد نوصي بالأدوية لتخفيف أعراض الاكتئاب وزيادة الوزن والهبات الساخنة أو قد نوصي بالعلاج بالهرمونات البديلة لاستعادة التوازن الهرموني وتقليل جميع الأعراض بعلاج واحد.