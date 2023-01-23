شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحدد طرقا جديدة لعلاج الذئبة الحمراء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يوفر استهداف استقلاب الحديد في خلايا الجهاز المناعي طريقة جديدة لعلاج الذئبة الحمراء، الذي يعد مرض المناعة الذاتية المزمن.

واكتشف فريق متعدد التخصصات من الباحثين في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت أن منع مستقبلات امتصاص الحديد يقلل من أعراض المرض ويعزز نشاط الخلايا التائية المنظمة المضادة للالتهابات في نموذج الفئران من مرض الذئبة الحمراء. نُشرت النتائج في مجلة Science Immunology .

فيحدث مرض الذئبة الحمراء عندما يهاجم الجهاز المناعي الأنسجة السليمة للشخص ، مما يتسبب في الألم والالتهاب وتلف الأنسجة، ويؤثر بشكل شائع على الجلد والمفاصل والدماغ والرئتين والكلى والأوعية الدموية.

فحوالي 1.5 مليون أمريكي و 5 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم لديهم شكل من أشكال الذئبة ، وفقًا لمؤسسة Lupus الأمريكية.

وتهدف علاجات الذئبة إلى السيطرة على الأعراض وتقليل هجوم الجهاز المناعي على الأنسجة وحماية الأعضاء من التلف، و تمت الموافقة على عامل بيولوجي مستهدف واحد فقط لعلاج مرض الذئبة الحمراء، وهو بيليموماب في عام 2011.

وقال الدكتور جيفري راثميل أستاذ علم الأمراض وعلم الأحياء الدقيقة وعلم المناعة ورئيس كورنيليوس فاندربيلت في علم المناعة، لقد كان التوصل إلى علاجات جديدة لمرض الذئبة تحديًا حقيقيًا، فإن عدد المرضى والمرض غير متجانسين ، مما يجعل من الصعب تصميم وإجراء التجارب السريرية.

فالاهتمام طويل الأمد بمرض الذئبة كجزء من جهد أوسع لفهم آليات المناعة الذاتية.

وقام الأطباء بدراسة استقلاب الخلايا التائية في مرض الذئبة ، لاحظت أن الحديد يبدو قاسمًا مشتركًا في العديد من المشكلات في الخلايا التائية، وقد أثار اهتمامها أيضًا اكتشاف أن الخلايا التائية من مرضى الذئبة تحتوي على مستويات عالية من الحديد ، على الرغم من أن المرضى غالبًا ما يعانون من فقر الدم.