شكرا لقرائتكم خبر عن علاج التفاعل بين الوالدين والطفل ساعد فى الرعاية الصحية عن بعد على سلوك الطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تؤدي تدخلات الأبوة والأمومة المقدمة للخدمات الصحية عن بُعد إلى تحسينات كبيرة ومستمرة للأطفال الصغار الذين يعانون من اضطرابات في النمو ومقدمي الرعاية لهم ، وفقًا لدراسة نُشرت في JAMA Pediatrics .

وجد الباحثون أن الأطفال الذين يتلقون تدخلات الأبوين عن بعد أظهروا مستويات أقل بشكل ملحوظ من المشاكل الخارجية ومستويات أعلى بكثير من الامتثال لتوجيهات مقدم الرعاية بعد العلاج مقابل، بعد التدخل ، كان هناك تغيير مهم سريريًا أكبر لوحظ في مجموعة74 % ، مقابل 42 % في مجموعة الأخري، و متابعة لمدة ستة أشهر و في حين أن التعامل عن بعد لم يتفوق على التعامل عن قرب في الحد من إجهاد تقديم الرعاية ، أظهر مقدمو الرعاية الذين يتلقون iPCIT زيادات أكثر حدة في نسبة مهارات الأبوة الإيجابية الملحوظة (نسبة الأرجحية بعد التدخل ، 1.10 ؛ فاصل الثقة 95 % ، 0.53 إلى 2.21). بالإضافة إلى ذلك ، ارتبط iPCIT بانخفاض حاد في نسبة السلوكيات المسيطرة / الحرجة الملحوظة (نسبة الأرجحية بعد التدخل ، 1.40 ؛ فاصل الثقة 95 % ، 0.61 إلى 1. 52).

كما أبلغ مقدمو الرعاية التابعون لـ iPCIT عن انخفاضات حادة في إجراءات ما بعد التدخل الانضباط القاسية وغير المتسقة مقارنة بمقدمي الرعاية في RAU.

وكتب المؤلفون: "على خلفية العوائق الكبيرة التي تعترض خدمات الصحة العقلية ، تُظهر هذه النتائج الوعد بأشكال الرعاية الصحية عن بُعد لتوسيع نطاق ونطاق الرعاية للأطفال المحرومين من الخدمات والذين يعانون من تأخر في النمو وعائلاتهم".