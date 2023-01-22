شكرا لقرائتكم خبر عن تغير لون اللسان يشير إلى ارتفاع مستويات الكولسترول في الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤدي ارتفاع الكولسترول إلى العديد من المضاعفات الصحية، ومع ذلك، ما لم تخضع للتحاليل الدم ، فقد لا تدرك أن مستويات الكوليسترول لديك مرتفعة بسبب نقص العلامات والأعراض، ويمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول إلى تراكم الترسبات في الشرايين مما قد يؤدي إلى مضاعفات مثل ركود الدم أو ركود تدفق الدم يمكن أن ينعكس ذلك من خلال تغيير لون لسانك، بحسب موقع تايمز أوف إنديا.

كيف يتغير لون اللسان ليكون علامة تحذير تدل على ارتفاع الكولسترول؟ وفقًا لمجلة Frontiers in Medicine الطبية ، فإن اللسان الأرجواني الداكن والوريد المتضخم تحت اللسان هو علامة مهمة على ركود الدم.

طرف اللسان له لون أرجواني مزرق أو قد تكون هذه بقع ركود الدم على الطرف.

وتكون الأوردة تحت اللسان داكنة أو ملتوية وسميكة ، بحسب موقع Science Direct. ركود الدم وارتفاع الكولسترولركود الدم هو أحد أعراض ارتفاع الكوليسترول. يحدث ذلك عندما لا يتمكن الدم من التدفق بشكل صحيح عبر الأنسجة هذا يمكن أن يقلل من سرعة تدفق الدم ، ويسبب انسدادًا جزئيًا ، ويرفع الضغط في الأوعية. لماذا يتغير لون اللسان؟ في معظم الحالات ، يعني اللسان ذو اللون الأرجواني أن الدم لا يدور بشكل صحيح في جسمك. قد يشير أيضًا إلى أن الدم يفشل في توصيل ما يكفي من الأكسجين إلى أنسجة الجسم قد يعني أيضًا أن الدم الأحمر الداكن يشير إلى نقص الأكسجين ، على عكس الدم الأحمر الفاتح الغني بالأكسجين ، يدور عبر الشرايين. أسباب أخرى للسان الأرجواني أسباب أخرى للسان الأرجواني يمكن أن تؤدي العديد من الحالات الأخرى المتعلقة بصحة الأوعية الدموية إلى تلون اللسان باللون الأرجواني أو الأزرق. ضعف وصول الأكسجين إلى الشرايين يرتبط بالتضخم ويؤدي إلى تغير لون الأغشية المخاطية إلى زرقة اللسان.