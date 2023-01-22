شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تراجع حاسة الشم يشير إلى الضعف وسوء الحالة الصحية عند كبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن تراجع حاسة الشم قد يشير إلى الضعف وسوء الحالة الصحية عند كبار السن ، ووجد الباحثون أنه كلما كانت حاسة الشم لدى الشخص أسوأ، كان ذلك الشخص ضعيفًا، بحسب موقع Health.

ويشير هذا إلى أن فقدان حاسة الشم يمكن قياسه وعامل خطر محتمل لضعف كبار السن وسوء الحالة الصحية.

كما قد يترافق فقدان حاسة الشم مع فقدان الوزن وسوء التغذية والضعف والإصابات المحتملة.

قال مؤلف مشارك في الدراسة الدكتور نيكولاس روان، أستاذ في طب الأذن والأنف والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة في جونز هوبكنز ميديسن الأمريكية: "نستخدم حاسة الشم لدينا للتعرف على خطر نشوب حريق أو الاستمتاع برائحة الزهور في يوم ربيعي. ولكن تمامًا مثل الرؤية والسمع ، يضعف هذا الشعور مع تقدمنا في العمر" .

وأضاف "لقد وجدنا أن كلاً من وظائف التعرف على حاسة الشم والحساسية مرتبطان بالضعف، وهو أمر مثير للاهتمام لأنه يظهر أنه ليس فقط دماغك المتقدم في السن يعمل هنا ، ولكنه قد يكون أيضًا شيئًا هامشيًا ، مثل شيء على مستوى أنفك قادر على التنبؤ بالضعف العام في صحتك ".

بالنسبة للدراسة، حلل الباحثون بيانات من 1160 من كبار السن المسجلين في المشروع الوطني للحياة الاجتماعية والصحة والشيخوخة بين عامي 2015 و 2016.

وتم تعريض المشاركين البالغ متوسط أعمارهم 76 عامًا لخمسة روائح لقياس التعرف على حاسة الشم وستة روائح لقياس مستويات الحساسية.

حساسية الشم هي القدرة على اكتشاف وجود الرائحة تحديد الشم هو القدرة على اكتشاف الرائحة وتسميتها. هذا الأخير يعتمد على وظائف الدماغ العليا لتفسير وتصنيف الرائحة.

ثم تمت مطابقة هذه النتائج مع درجة ضعف المشاركين ، بناءً على خمس علامات: فقدان الوزن ؛ إنهاك؛ ضعف؛ سرعة المشي البطيئة وانخفاض النشاط البدني.

وجد الباحثون أنه مقابل كل زيادة بمقدار نقطة واحدة في كل من درجات التعرف على حاسة الشم والحساسية ، كان هناك انخفاض كبير وذات مغزى في حالة الضعف.

أشار مؤلفو الدراسة إلى أن التحسينات في حاسة الشم كانت مرتبطة بتحسن الحالة الصحية والقدرة على الصمود.

وكلما كانت حاسة الشم لدى الشخص أسوأ ، كان ذلك الشخص ضعيفًا ، وفقًا لنتائج الدراسة.

إن العلاقة بين فقدان حاسة الشم والشيخوخة غير الصحية بمرور الوقت غير واضحة ، لكن العواقب الشائعة لفقدان الرائحة تشمل فقدان الشهية وصعوبة مراقبة النظافة الشخصية والاكتئاب وعدم القدرة على اكتشاف الأبخرة السامة قد يترافق ذلك مع فقدان الوزن ، وسوء التغذية ، والضعف ، وعدم كفاية العناية الشخصية ، والإصابات المحتملة الناجمة عن تسرب الغاز أو الحرائق.

يمكن أن تساعد اختبارات الشم في تنبيه الأطباء إلى الحاجة إلى اختبارات إضافية للأداء العقلي وحالات أخرى.