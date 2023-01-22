شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: يمكن نجاح استخدام الجينات والخلايا الجذعية في حالات العمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف فريق من الأطباء المتخصصين في طب العيون، على مستوى دول العالم سواء عربية وأوروبية، على علاج العمي بالجينيات، والخلايا الجذعية في بعض أمراض ضمور الشبكية المزمنة، خاصة بعد نجاح 6 عمليات من العمي بهذا العلاج .

ومن جانبه قال الدكتور إيهاب الريس استشاري جراحة العيون بمعهد بالرمد، في تصريح خاص لـ "الخليج 365 " إن الأطباء علي مستوى 45 دولة عربية وأوربيبة مستمرون في تطبيق استخدام العلاج بالجينات، للأمراض الوراثية في طب العيون، بالإضافة إلى مكافحة العمي ومرض العشى الليلي الناتج من زواج الأقارب، مضيفا أنه سيتم تفعيل العلاج بالجينات في حالات العمي في مصر خلال المرحلة القادمة.

وأضاف الريس، أن هناك تطور في النظر الصناعي لاستعادة البصر للكفيف، وكذلك في الانفصال الشبكي بالعين عن طريق التقنيات الجديدة، والأجهزة الجراحية الحديثة على مستوى العالم، من اجل تحقيق التبادل العلمي بين كافة الدول .

وأكد وجود دورات تدريبية على أحدث الأبحاث العلمية في مصر، وتطبيقها على مستوى العالم، مشيرا إلى أن مصر غنية بالكوادر الطبية والعلماء، وأن التواصل مع اساتذة طب العيون بالعالم، يعود بالإيجاب على المريض المصري.

يذكر أن هناك تطورا كبيرا في مجال زراعة الخلايا لشبكية العين التالفة، خصوصا لكبار السن الذين يعانون من استمالة الشبكية الشيخوخية والتي تؤدي إلى فقدان البصر وعدم القدرة على القراءة، كما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال أمراض العيون وغيرها من الأمراض، حيث بين لهم أنه بالإمكان زراعة خلايا شبكة تعويضية بطريقة تكنولوجيا الخلايا الجذعية مستقبلا، عن طريق استبدال الخلايا التالفة بخلايا جديدة تعمل على تحفيز الشبكية وبالتالي تحسين حاسة النظر.