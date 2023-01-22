فوائد اليانسون للتنحيف وأفضل وصفاته

بيروت - نادين محمد - يحتوي اليانسون على العديد من الفيتامينات والمعادن، التي تجعله من الأعشاب الهامة التي تساعد على تخفيف الوزن؛ حيث يحتوي على فيتامين أ، وفيتامين ب المركب؛ إضافةً إلى معدن المغنيسيوم، والفوسفور، وإذا كنت تحلمين بجسم مثالي خال من التكتلات الدهنية، سوف نعرض لك في هذا المقال فوائد اليانسونفي التنحيف، وكيفية استخدامه للتخلص من الدهون العنيدة.

فوائد اليانسون



تعزيز عملية الأيض في الجسم.

يعمل على حرق الدهون في الجسم.

يعمل على الشعور بالشبع.

يعالج عسر الهضم.

قليل السعرات الحرارية، وبالتالي ينقص الوزن.

وصفات من اليانسون لتخفيف الوزن



وصفة اليانسون والريحان لإنقاص الوزن

المكونات:

6 ملاعق كبيرة من اليانسون.

6 ملاعق كبيرة من الريحان.

وعاء محكم الغلق.

طريقة التحضير والاستخدام:

اخلطي الريحان مع اليانسون واتركيهما في الوعاء.

ضعي ملعقة كبيرة من مزيج الريحان مع الينسون في كوب ماء مغلي، وانقعيهم لمدة 30 دقيقة.

صفي المشروب، ويمكنك إضافة ملعقة صغيرة من عسل النحل.

اشربي المزيج على الريق مرتين صباحًا ومساءً، ولا داعي لغلي المزيج كي لا يفقد فوائده.





وصفة اليانسون وحبة البركة لخسارة الوزن



المكونات:

3 ملاعق كبيرة من الينسون.

3 ملاعق كبيرة من حبة البركة.

ملعقة كبيرة من الشبت.

ملعقة كبيرة من السنا.

2 كوب ماء مغلي.

طريقة التحضير والاستخدام:

ضعي جميع المكونات مع الماء المغلي، واتركيهم لمدة ليلة كاملة من المساء للصباح.

صفي المزيج ثم ضعيه فى وعاء زجاجي محكم الغلق، واتركيه في الثلاجة.

أضيفي كوب ماء مغلي على 3 ملاعق صغيرة من المزيج، وقلبيهم جيدًا واشربي منه 3 مرات يوميًا قبل الطعام.

ملاحظة من الجميلة: يستحسن استشارة اختصاصي قبل تطبيق أي الوصفات