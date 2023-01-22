رجيم صحي وسريع لتخسيس دهون البطن والأرداف

بيروت - نادين محمد - تراكم الدهون في منطقتي البطن والأرداف من أكثر الأشياء التي تزعج المرأة وتجعلها غير راضية عن نفسها، وكل منا تريد أن يكون جسمها متناسقاً لضمان طلة رشيقة أكثر جاذبية، لذا حرصنا على أن نقدم لك أفضل رجيم صحي وسريع يساعدك على التخلص من التكتلات الدهنية الموجودة في منطقة الأرداف.

رجيم صحي وسريع لتخسيس الأرداف والبطن

اليوم الأول:

الإفطار:

شريحة توست مع بيضة مسلوقة ونصف كوب عصير برتقال.

الغداء:

طبق من سلطة الخضار بدون زيت مع ربع دجاجة مشوية بدون جلد.

العشاء:

ربع رغيف خبز قمح مع كوب زبادي.

اليوم الثاني:

الإفطار:

ربع رغيف خبز قمح مع كوب زبادي وثمرة فاكهة.

الغداء:

قطعة من اللحم وسلطة خضار بدون زيت مع 4 ملعقة من الخضار (فاصوليا – خرشوف).

العشاء:

سلطة خضار بدون زيت مع 2 بيضة مسلوقة.



شرائح الرومى المدخن من رجيم اليوم

اليوم الثالث:

الإفطار:

شريحة توست مع 2 ملعقة من عسل النحل وشريحة لانشون.

الغداء:

5 ملاعق من الأرز مع 5 شرائح رومي مدخن وطبق من الخضار بدون زيت.

العشاء:

ربع رغيف خبز القمح و2 بيضة مسلوقة وسلطة خضار.

اليوم الرابع:

الإفطار:

ربع رغيف خبز قمح و4 ملعقة فول و4 ملعقة جبن خالي الدسم.

الغداء:

طبق من الأرز المسلوق مع بطاطس مسلوقة وطبق من الخضار بدون زيت.

العشاء:

2 شريحة توست وشريحة لانشون معدة في المنزل وكوب زبادي.

اليوم الخامس:

الإفطار:

حبة واحدة تفاح وكوب من الشاي بالحليب خالي الدسم.

الغداء:

سمكة مشوية مع طبق من سلطة الخضار بدون زيت.

العشاء:

2 شريحة توست وكوب زبادي و4 ملعقة جبن خالي الدسم.



رجيم صحى لحرق دهون البطن والارداف العنيدة

اليوم السادس:

الإفطار:

شريحة توست مع 2 ملعقة مربى.

الغداء:

نصف دجاجة منزوعة الجلد مع طبق من سلطة الخضار بدون زيت.

العشاء:

ربع رغيف خبز قمح وكوب زبادي و3 ملعقة عسل نحل.

اليوم السابع:

الإفطار:

ربع رغيف خبز قمح وبيضة مسلوقة وثمرة فاكهة (برتقال أو تفاح).

الغداء:

طبق من المكرونة المسلوقة وطبق من سلطة الخضار بدون زيت أو سمن.

العشاء:

شريحة توست وكوب زبادي وبيضة مسلوقة.

ملاحظة من الجميلة: يستحسن استشارة اختصاصي قبل تطبيق أي الوصفات

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