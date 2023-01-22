حرق دهون الجسم العنيدة برجيم الشوفان

بيروت - نادين محمد - حرصنا اليوم على أن نقدم لك سيدتي الجميلة نظاماً غذائياً، يعتمد على الشوفان كمكون أساسي للتخلص من دهون الجسم، وخاصة في منطقتي البطن والأرداف، التي تعاني منها أغلب السيدات، وإليك تفاصيل رجيم الشوفان لإنقاص الوزن سريعاً.



رجيم الشوفان لحرق دهون الجسم



اليوم الأول:



وجبة الإفطار: 1 كوب الشوفان بالحليب والتوت.

وجبه خفيفة قبل الغداء: 1 كوب عصير البرتقال.

وجبة الغداء: وعاء متوسط الشوفان مع الخضراوات.

وجبة خفيفة بعد الغداء: 1 ثمرة تفاح.

وجبة العشاء: 200 جرام السمك المشوي مع الخضراوات.



اليوم الثاني



وجبة الإفطار: 1 طبق الشوفان بالتفاح والقرفة.

وجبة خفيفة قبل الغداء: أي ثمرة فاكهة كاملة.

وجبة الغداء: 1 طبق من حساء الكرنب.

وجبة خفيفة بعد الغداء: شرائح الخيار وكوب عصير الليمون.

وجبة العشاء: 1 الشوفان بالعدس و100 جرام قطع الدجاج.



اليوم الثالث:



وجبة الإفطار: ثمرة فاكهة طازجة + سموثي الموز.

وجبة خفيفة قبل الغداء: 4 مكسرات اللوز.

وجبة الغداء: خبز الشوفان بالبيض والخضراوات المشوية.

وجبة خفيفة بعد الغداء: 1 ثمرة كيوي + 1 ثمرة جريب فروت.

وجبة العشاء: طبق الشوفان و80 جرام السلمون والبطاطس المهروسة.

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اليوم الرابع



وجبة الإفطار: 1 كوب شاي أخضر + الشوفان مع الموز والحليب.

وجبة خفيفة قبل الغداء: 1 ثمرة جزر متوسطة الحجم.

وجبة الغداء: 1 ساندوتش القمح مع 60 جرام شرائح الديك الرومي مع الخس.

وجبة خفيفة بعد الغداء: 1 كوب حليب صويا.

وجبة العشاء: وعاء متوسط من كرات الشوفان مع حساء الخضراوات.



اليوم الخامس:



وجبة الإفطار: سموثي التوت والشوفان وقطعة من الشيكولاتة الداكنة.

وجبة خفيفة قبل الغداء: 1 ثمرة تفاح.

وجبة الغذاء: 40 جرام معكرونة بالجمبري والسبانخ.

وجبة خفيفة بعد الغذاء: 1 كوب عصير برتقال.

وجبة العشاء: كوكيز القمح والشوفان.



اليوم السادس:



وجبة الإفطار: سموثي الكاري والكرفس.

وجبة خفيفة قبل الغداء: 1 ثمرة قرع صغيرة الحجم.

وجبة الغداء: وعاء متوسط من كفتة الشوفان مع حساء العدس.

وجبة خفيفة بعد الغداء: 1 كوب حليب خالي الدسم.

وجبة العشاء: البيض المقلي مع الشوفان.

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اليوم السابع:



وجبة الإفطار: الشوفان مع الحليب والعسل.

وجبة خفيفة قبل الغداء: 4 مكسرات لوز.

وجبة الغداء: 1 حساء الدجاج.

وجبة خفيفة بعد الغداء: 1كوب زبادي خالي الدسم.

وجبة العشاء: 1ساندوتش خبز القمح مع 30 جرام التونة والخس.



اليوم الثامن في رجيم الشوفان:



وجبة الإفطار: 1 كوب الشوفان بالحليب والزبيب والقرفة.

وجبة خفيفة قبل الغداء: 1 كوب توت بري.

وجبة الغداء: الشوفان بالموز والقرفة + 1-2 كوب زبادي خالي الدسم.

وجبة العشاء: 4 أونصة من صدور الدجاج المشوي مع السلطة الخضراء بالشوفان.



اليوم التاسع:



وجبة الإفطار: الشوفان بالسكر البني.

وجبة خفيفة قبل الغداء: 1ثمرة تفاح.

وجبة الغداء: الشوفان والزبادي والفراولة.

وجبة العشاء: 4 أونصات من شرائح السمك المشوي + 1 كوب بروكلي +1 أرز بني.



اليوم العاشر:



وجبة الإفطار: بسكوت الشوفان والتمر.

وجبة خفيفة قبل الغداء: 1 كوب شاي أخضر.

وجبة الغداء: برجر صدور الديك الرومي + 1 بان كيك القمح.

وجبة العشاء: 1-2 كوب شوفان + شرائح الكوسة المخبوزة.



اليوم الحادي عشر:



وجبه الإفطار: الشوفان بالموز والمكسرات.

وجبة خفيفة قبل الغداء: 1كوب عصير فواكه طازجة.

وجبة الغداء: 4 أونصات شرائح اللحم + كوب سلطة الخضراوات.

وجبة العشاء:1 ثمرة موز + 1-2 كوب قطع أناناس.



اليوم الثاني عشر:



وجبة الإفطار: 1كوب خليط الشوفان الكريمي بالفراولة، أو إعداد مشروب الشوفان.

وجبة خفيفة قبل الغداء: 4 مكسرات لوز.

وجبة الغداء: حساء المشروم مع قطع الدجاج.

وجبة العشاء: 1طبق متوسط الحجم من سلطة الفواكه الطازجة.

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