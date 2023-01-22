بيروت - نادين محمد - يعد فقدان الوزن بالإضافة إلى زيادة التمثيل الغذائي من التحديات التي تواجه الكثير ممن يحاولون التخلص من الوزن الزائد. يبحث معظمنا باستمرار عن طرق جديدة لفقدان الوزن وأفضل حارق دهون طبيعي، لذا من المفيد معرفة الأطعمة التي يجب تناولها أكثر لحرق الدهون والسعرات الحرارية.

إليك بعض التعديلات والإضافات على نظامك الغذائي يمكن أن تصنع المعجزات للتخلص من الدهون، فيما يلي أفضل الأطعمة والمشروبات التي تحرق الدهون بشكل طبيعي، وتعد أفضل حارق دهون طبيعي وتساعد في إنقاص الوزن والوقاية من الأمراض الخطيرة.

1. زيت الخردل

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مقارنة بزيوت الطهي الأخرى، فإن زيت الخردل يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة، كما تساعد الأحماض الدهنية الأساسية ومضادات الأكسدة في حرق السعرات الحرارية وفقدان الوزن؛ لذا عليك استخدام زيت الخردل لتحضير وجباتك.

2. الثوم أفضل حارق دهون طبيعي

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يعمل الثوم كمثبط للشهية عن طريق إرسال إشارات الامتلاء إلى الدماغ بعد تناوله. الأليسين، مادة موجودة في الثوم، لها خصائص مضادة للجراثيم تخفض الكوليسترول والدهون السيئة. حتى مستويات السكر في الدم يمكن تنظيمها باستخدام الثوم.

3. اللبن الرائب

منتجات الألبان غنية بالبروتينات التي تتطلب الكثير من الطاقة من الجسم حتى يتم امتصاصها، وتعمل أيضًا على الشعور بالشبع خاصة اللبن الرائب.

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يوجد فقط 2.2 جرام من الدهون وحوالي 99 سعرة حرارية في اللبن الرائب؛ لذلك يساعد الاستهلاك المنتظم للبن الرائب في إنقاص الوزن عن طريق إعطاء الجسم جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها دون التسبب في زيادة الدهون والسعرات الحرارية.

4. أفضل حارق دهون طبيعي ..الكُركُم

الصورة من موقع AdobeStock

الكركم مكمل ممتاز لأي نظام غذائي بسبب خصائصه القوية في حرق الدهون وتعزيز عملية التمثيل الغذائي. يعتبر الكركم أيضًا مصدرًا رائعًا لمضادات الأكسدة، وهو مفيد مرة أخرى لفقدان الوزن. يمكنك إضافته إلى كوب من الحليب الدافئ أو العصائر أو الخضار، فهو يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

5. القرفة

من التوابل الرائعة لفقدان الوزن، هذه العشبة المدهشة، فهي تحمل العديد من الميزات التي تساعد في موازنة مستويات السكر في الدم. وهذا بدوره يساعد في الحفاظ على الجسم ممتلئًا، ويساعد في الحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

الصورة من موقع AdobeStock

يمكنك إضافة القرفة إلى دقيق الشوفان أو الشاي أو كوب دافئ من الحليب أو تناوله مع الزبادي العادي للاستمتاع بفوائد هذه التوابل.

6. أفضل حارق دهون طبيعي ..الكمون

يمكن لبذور الكمون حرق السعرات الحرارية بشكل أسرع عن طريق زيادة سرعة التمثيل الغذائي وتحسين الهضم، لذا تؤخذ ملعقتان كبيرتان من بذور الكمون ويتم نقعهما طوال الليل في الماء، ويصفى هذا الماء في صباح اليوم التالي، ويتم تناوله على معدة فارغة مما يساعد أيضاً في منع الانتفاخ وتكوين الغازات.

الصورة من موقع freepik

7.الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة مثل الكاتيكين والكافيين والتي من المعروف أنها تزيد من عملية التمثيل الغذائي بشكل طبيعي، ولكن لتحقيق أقصى استفادة من المشروب تناول 2-4 أكواب من هذا الشاي خلال اليوم، وتجنب إضافة السكر إليه.

الصورة من موقع AdobeStock

المصدر : موقع هيلث

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