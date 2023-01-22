شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عادات يومية تجعلك تبدو أكبر من عمرك.. منها كثرة تناول السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك عادات يومية يمكن أن تجعلك تبدو أكبر من عمرك وتؤثر على بشرتك، بدءًا من التدخين وقلة شرب الماء، في هذا التقرير نتعرف على العادات اليومية التي يجب تجنبها لأنها تجعلك تبدو أكبر في العمر، بحسب موقع "Health". 5 عادات يومية يمكن أن تجعلك تبدو أكبر من عمرك 1. عدم ترطيب بشرتكمن العادات السيئة التي يمكن أن تجعلك أكبر من عمرك البشرة المرطبة جيدًا تبدو مرنة وتحافظ على حاجز صحي للبشرة.

2. عدم إزالة المكياج قبل النومإذا كان لديك وقت لوضع المكياج في الصباح يجب أن تأخذي بعض الوقت لإزالة المكياج عدم إزالة مكياجك والذهاب إلى الفراش يمكن أن يضغط مسام بشرتك ويؤدي إلى ظهور حب الشباب. 3. الإفراط في التقشيرالتقشير المفرط للبشرة يمكن أن يؤدي إلى تمزقات دقيقة في بشرتك هذا يمكن أن يؤدي إلى تصبغ على مدى فترة من الزمن. 4. كثرة تناول السكرهل تحب تناول السكر في شاي الصباح وشاي المساء أو السكر في الوجبات الخفيفة أو في الحلويات أو المشروبات؟ هذا هو استهلاك الكثير من السكر في يوم واحد وعليك التحكم فيه. تتسبب جزيئات السكر في تكسير الكولاجين، وتؤدي هذه العملية إلى تدهور أسرع للكولاجين. 5. قلة شرب الماءيمكن أن يؤدي الجفاف إلى العديد من المشاكل الصحية وسيظهر وجهك أيضًا جافا وشاحبا.