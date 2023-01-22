شكرا لقرائتكم خبر عن 4 عادات لتسريع فقدان دهون البطن.. أبرزها شرب الماء والشاى الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك تسريع فقدان دهون البطن مع تقدمك في العمر عن طريق تغيير بعض عاداتك الغذائية، وفقًا لدراسة نشرت في المجلة الدولية لأبحاث تكوين الجسم، قدم العلماء في جامعة ألاباما في برمنجهام بيانات تظهر أن كل هذه العوامل تساهم في زيادة أخطر أنواع الدهون، وهي دهون البطن العميقة المعروفة باسم الدهون الحشوية التي تحيط بأعضاء المعدة، وجد الباحثون أن الدهون الحشوية تزيد بنسبة 200٪ لدى الرجال و400٪ لدى النساء بين الثلاثينيات والسبعينيات من العمر.

هذه هي الحقيقة التي نواجهها مع تقدم العمر، كما أكدوا الباحثين في ألاباما أن تقليل استهلاك السعرات الحرارية مع ممارسة الرياضة قد يسرع من فقدان دهون البطن، وواحدة من أسهل الطرق لتقليل السعرات الحرارية بشكل كبير هي تغيير عادات الشرب الطويلة، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

ابدأ يومك بالماءمن بين جميع عادات الشرب لفقدان دهون البطن ، قد يكون استهلاك المزيد من الماء من أسهل العادات، بدء اليوم بشرب كوب طويل من الماء والاحتفاظ بزجاجة من الماء في متناول يدك لشربه طوال اليوم، من خلال شرب الماء باستمرار ، ستقلل من الرغبة في تناول المشروبات الغنية بالسعرات الحرارية. اشرب قهوتك سوداءشرب القهوة بدون سكر أو كريمة عادة جيدة للتخلص من دهون البطن لسببين أولاً ، يمكن للكافيين المنبه الموجود في القهوة في بعض الحالات أن يزيد من التمثيل الغذائي أثناء الراحة ويقلل من جوعك عن طريق تقليل مستويات هرمونات الجوع.