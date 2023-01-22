شكرا لقرائتكم خبر عن هل من الصحي تناول الفاكهة في الصباح؟ والان مع تفاصيل الخبر
تحتوي كل فاكهة على مجموعة متنوعة من الإنزيمات والأحماض التي يمكن أن تتفاعل مع البكتيريا في الأمعاء ويمكن أن تكون مفيدة أو سيئة، اعتمادًا على أعراض الشخص.
تحتوي جميع الفواكه على إنزيمات نشطة وأحماض فاكهة مثل حامض الستريك والطرطريك والفوماريك وحمض الأكساليك وحمض الماليك الذي يتفاعل بسرعة مع حمض اللاكتيك في منتجات الألبان ولا يختلط جيدًا مع الخضار والحبوب واللحم؛ خلق نفايات التمثيل الغذائي غير المهضومة.
تناول الفواكه إذا كنت تعانين من أعراض مثل الإمساك وجفاف الجلد الخشن والشعر الجاف وضعف الهضم وضعف التمثيل الغذائي.
تعزز الفاكهة بكتيريا الأمعاء وتحفز عصارات الجهاز الهضمي. في الواقع ، يجب أن يكون لديك فواكه مطهية (مطهية بماء القرفة والقرنفل والفلفل) للمساعدة على الهضم والتخلص من أعراض الإمساك.
ضع في اعتبارك أن تأكل الفاكهة بمفردها أو تتركها بمفردها يجب عدم خلط الفاكهة بالخضروات ومنتجات الألبان والحبوب أو اللحوم لأنها يمكن أن تصبح سامة. ومع ذلك، قم بخلط الفواكه مع الفواكه المجففة لأنها تنتمي إلى نفس العائلة.مزايا تناول الفاكهة في الصباحإذا كنت ممن يمكنهم تناول الفاكهة على الإفطار ، فإليك بعض الفوائد التي يمكنهم جنيها.
1. أفضل الأطعمة التخلص من السموميخضع جسمنا لعملية التخلص من السموم من الساعة 7 إلى 11 صباحًاستعطي الفواكه إضافة إلى الطاقة لهذه العملية على عكس الأطعمة المضادة للتخلص من السموم التي تحتوي على الكثير من الدهون. 2. زيادة التمثيل الغذائيالفواكه هي الأطعمة الأكثر قابلية للهضم على الإطلاق. إن تناولها أولاً في الصباح يزيد من معدلات التمثيل الغذائي للساعات القادمة بسبب تدفق سكريات الفاكهة الطبيعية. 3. يستيقظ جسمكإن جسمك في حاجة ماسة إلى سكريات الفاكهة الطبيعية بعد الاستيقاظ مباشرة. جرب تبديل جرعة الإسبريسو الخاصة بك بطبق من الفاكهة.