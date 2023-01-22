شكرا لقرائتكم خبر عن هل من الصحي تناول الفاكهة في الصباح؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهتم كثير من الناس بتناول الفاكهة لفوائدها الصحية، ويتناولها البعض على معدة فارغة أول شيء في الصباح إنها جيدة للهضم والجلد والشعر والتمثيل الغذائي والمناعة ومع ذلك تختلف طبيعة جسم كل شخص وعملية التمثيل الغذائي من شخص لآخر، لذلك بالنسبة لبعض الناس، فإن الفاكهة في الصباح لها فوائد لكن بالنسبة للآخرين، فإن تناول الفاكهة مع وجبة الإفطار قد يكون ليس صحيًا، بحسب موقع "Health".

تحتوي كل فاكهة على مجموعة متنوعة من الإنزيمات والأحماض التي يمكن أن تتفاعل مع البكتيريا في الأمعاء ويمكن أن تكون مفيدة أو سيئة، اعتمادًا على أعراض الشخص.

تحتوي جميع الفواكه على إنزيمات نشطة وأحماض فاكهة مثل حامض الستريك والطرطريك والفوماريك وحمض الأكساليك وحمض الماليك الذي يتفاعل بسرعة مع حمض اللاكتيك في منتجات الألبان ولا يختلط جيدًا مع الخضار والحبوب واللحم؛ خلق نفايات التمثيل الغذائي غير المهضومة.

يمكن أن تعيق هذه التركيبات غير المتوافقة عملية التمثيل الغذائي للأنسجة وتمنع عملية تكوين الأنسجة ولها خاصية معاكسة للأنسجة تسمى "نظام غذائي غير متوافق". من يجب أن يتجنب أو يتناول الفاكهة في الصباح؟يجب على الأشخاص الذين يعانون من الأعراض المذكورة أدناه إما تناول الفاكهة أو الابتعاد عن الفاكهة في وجبة الإفطار. 1. تجنب الفواكهتجنب تناول الفاكهة في الصباح على معدة فارغة إذا كنت تعاني من أعراض مثل الحموضة أو الإحساس بالحرقان أو الأعراض المرتبطة بالبرد والسعال والتهاب الجيوب الأنفية والحساسية والربو وحمى القش واحتقان الرئة والتهاب الشعب الهوائية والسكري وزيادة الوزن. 2. تناول الفاكهة تناول الفواكه إذا كنت تعانين من أعراض مثل الإمساك وجفاف الجلد الخشن والشعر الجاف وضعف الهضم وضعف التمثيل الغذائي.

تعزز الفاكهة بكتيريا الأمعاء وتحفز عصارات الجهاز الهضمي. في الواقع ، يجب أن يكون لديك فواكه مطهية (مطهية بماء القرفة والقرنفل والفلفل) للمساعدة على الهضم والتخلص من أعراض الإمساك. ضع في اعتبارك أن تأكل الفاكهة بمفردها أو تتركها بمفردها يجب عدم خلط الفاكهة بالخضروات ومنتجات الألبان والحبوب أو اللحوم لأنها يمكن أن تصبح سامة. ومع ذلك، قم بخلط الفواكه مع الفواكه المجففة لأنها تنتمي إلى نفس العائلة. مزايا تناول الفاكهة في الصباحإذا كنت ممن يمكنهم تناول الفاكهة على الإفطار ، فإليك بعض الفوائد التي يمكنهم جنيها. مزايا تناول الفاكهة في الصباحإذا كنت ممن يمكنهم تناول الفاكهة على الإفطار ، فإليك بعض الفوائد التي يمكنهم جنيها.

1. أفضل الأطعمة التخلص من السموميخضع جسمنا لعملية التخلص من السموم من الساعة 7 إلى 11 صباحًاستعطي الفواكه إضافة إلى الطاقة لهذه العملية على عكس الأطعمة المضادة للتخلص من السموم التي تحتوي على الكثير من الدهون. 2. زيادة التمثيل الغذائيالفواكه هي الأطعمة الأكثر قابلية للهضم على الإطلاق. إن تناولها أولاً في الصباح يزيد من معدلات التمثيل الغذائي للساعات القادمة بسبب تدفق سكريات الفاكهة الطبيعية. 3. يستيقظ جسمكإن جسمك في حاجة ماسة إلى سكريات الفاكهة الطبيعية بعد الاستيقاظ مباشرة. جرب تبديل جرعة الإسبريسو الخاصة بك بطبق من الفاكهة.