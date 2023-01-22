شكرا لقرائتكم خبر عن الصيام المتقطع قد يخفض الطاقة والمغذيات على الرغم من فوائده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصيام المتقطع هو اتجاه غذائي شائع يتضمن فترات متناوبة من الأكل والامتناع عن الطعام، وهناك عدة أنواع من الصيام المتقطع، بما في ذلك طريقة 16/8، حيث تصوم لمدة 16 ساعة وتناول الطعام خلال 8 ساعات.

النظام الغذائي 5 : 2، حيث تأكل بشكل طبيعي لمدة خمسة أيام وتقييد السعرات الحرارية إلى 500-600 لمدة يومين غير متتاليين.

يدعي أنصار الصيام المتقطع أنه يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن، وتحسين حساسية الأنسولين، من بين الفوائد الصحية الأخرى، ومع ذلك لا يزال هناك بحث علمي محدود حول الآثار طويلة المدى للصيام المتقطع، وقد لا يكون مناسبًا للجميع، وفقًا لموقع "onlymyhealth".

إيجابيات الصوم المتقطع 1. فقدان الوزن

أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لمحاولة الناس الصيام المتقطع هو فقدان الوزن، من خلال تقييد الفترة الزمنية التي يمكنك خلالها تناول الطعام، قد تأكل سعرات حرارية أقل بشكل طبيعي، ما يؤدي إلى فقدان الوزن.

تشير بعض الأبحاث إلى أن الصيام المتقطع قد يكون أكثر فعالية في إنقاص الوزن من التقييد المستمر للسعرات الحرارية.

2. حساسية الأنسولين

قد يؤدي الصيام المتقطع إلى تحسين حساسية الأنسولين، ما قد يكون مفيدًا للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 أو المصابين به، عندما تأكل، يفرز جسمك الأنسولين للمساعدة في تنظيم مستويات السكر في الدم، مع تحسن حساسية الأنسولين، يصبح جسمك أكثر قدرة على تنظيم مستويات السكر في الدم وقد يكون أقل عرضة لتخزين الدهون الزائدة.

3. الفوائد الصحية الأخرى المحتملة

تشير بعض الأبحاث إلى أن الصيام المتقطع قد يكون له فوائد صحية أخرى، مثل تقليل الالتهاب وتحسين صحة القلب وزيادة العمر الافتراضي، ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد هذه الفوائد المحتملة.

سلبيات الصوم المتقطع 1. الجوع وانخفاض الطاقة

من أهم عيوب الصيام المتقطع أنه قد يكون من الصعب الالتزام به ، خاصة لمن لم يعتاد على قضاء فترات طويلة دون تناول الطعام. يمكن أن يؤدي هذا إلى الشعور بالجوع وانخفاض الطاقة ، مما قد يجعل من الصعب التركيز أو أن تكون منتجًا.

2. نقص المغذيات

إذا لم تكن حريصًا بشأن أنواع الطعام الذي تتناوله خلال نافذة الأكل ، فقد تكون عرضة لخطر نقص المغذيات. من المهم التأكد من حصولك على ما يكفي من العناصر الغذائية من نظام غذائي متنوع ، بما في ذلك الفواكه والخضروات والبروتينات والدهون الصحية.

3. غير مناسب للجميع

قد لا يكون الصيام المتقطع مناسبًا للجميع ، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من حالات طبية معينة أو الحوامل أو المرضعات، من المهم التحدث مع أخصائي الرعاية الصحية قبل البدء في أي نظام غذائي أو خطة تمارين جديدة.

في الختام، قد يكون للصيام المتقطع بعض الفوائد الصحية المحتملة ، ولكن من المهم التفكير بعناية في الإيجابيات والسلبيات قبل البدء في هذا النظام الغذائي أو أي نظام غذائي آخر، كما هو الحال مع أي تغيير مهم في نظامك الغذائي أو روتينك الرياضي، من المهم استشارة أخصائي رعاية صحية لتحديد ما إذا كان ذلك آمنًا ومناسبًا لك.