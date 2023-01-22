شكرا لقرائتكم خبر عن هل هناك علاقة بين مرض التصلب المتعدد والاكتئاب؟ دراسة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك حالتان صحيتان رئيسيتان تشتركان في الاتصال، وهما التصلب المتعدد (وهو مرض يتلف الجهاز العصبي المركزي للجسم، ويؤثر على الملايين من الناس على مستوى العالم، ويؤثر الاكتئاب وهو اضطراب مزاجي مع أعراض موهنة، على مئات الملايين من الناس على مستوى العالم، فالمرضى المصابون بمرض التصلب العصبي المتعدد معرضون لخطر الإصابة بالاكتئاب بثلاثة أضعاف".

وكشفت دراسة جديدة قام بها محققون من مستشفى بريجهام، حددت دائرة الاكتئاب في الدماغ، حاول الفريق تحديد موقع اكتئاب التصلب المتعدد، مقارنة مواقع الآفة في أدمغة مرضى التصلب المتعدد بمواقع الآفات في هذه الدائرة الموصوفة سابقًا وإيجاد روابط جديدة وأهداف علاجية محتملة، تم نشر نتائجهم في مجلة طبيعة الصحة العقلية.

فإذا أردنا العثور على مواقع محددة لتلف الدماغ الذي يسبب أعراضًا محددة، فإنه يعمل في بعض الأحيان، ولكن فقط لوظائف الدماغ الأبسط مثل الرؤية أو الحركة، فعندما يتعلق الأمر بوظائف مثل تلك المرتبطة بالاكتئاب، فإن الأمر ليس بهذه البساطة، فعندما يكون لدى المريض آفات في جميع أنحاء الدماغ، اعتدنا أن نفترض أنها لا علاقة لها بالاكتئاب، لأنها بدت منفصلة تمامًا، ولكن مع رسم خرائط شبكة الآفات (LNM)، يمكننا أن نرى حتى عندما لا تتداخل الآفات بشكل مباشر مع بعضها البعض ، قد تتداخل مع نفس الدائرة.

وفي حين افترض العديد من الأطباء أن بعض الآفات كانت أكثر عرضة للتسبب في الاكتئاب في مرض التصلب العصبي المتعدد ، لم يتم إثبات ذلك من قبل، ولم يكن لأي منهما نمط محدد يربط بين تلك الآفات.

والمؤلفون المشاركون في الدراسة على قاعدة بيانات تضم 281 مريضًا مصابًا بمرض التصلب العصبي المتعدد تم تنسيقها من قبل الدكاترة.

فكلما عرفنا المزيد عن ارتباط الآفات التي تسبب الأعراض ، كانت قدرتنا أفضل على استهداف موقع تحفيز مثالي لتلك الأعراض، ولقد أظهرنا بالفعل نجاح استهداف دائرة الاكتئاب الأولية لدينا في مرضى آخرين، والآن بعد أن أظهرنا إمكانية تطبيق الدائرة على اكتئاب التصلب المتعدد، يجب أن نكون قادرين على إيجاد هدف علاجي لهؤلاء المرضى أيضًا.