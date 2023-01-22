شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح لعلاج اصفرار الأظافر.. منها زيادة تناول الزنك والبيوتين فى طعامك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأظافر الصفراء مشكلة شائعة ولا تشير بالضرورة لوجود مرض بل يمكن أن تكون ناجمة عن سوء النظافة أو كثرة استخدام طلاء الأظافر، لذا في هذا التقرير نقدم نصائح لعلاج الأظافر الصفراء، بحسب موقع "Health".

والسبب الرئيسي للأظافر الصفراء هو ببساطة الاستخدام المفرط لطلاء الأظافر أو روتين العناية بالأظافر 7 نصائح لتنظيف أظافرك الصفراء في المنزل 1. تبييض الأظافريمكنك بسهولة صنع محلول التبييض المناسب للأظافر يمكنك تجربة صودا الخبز وبيروكسيد الهيدروجين ومنتجات تبييض الأسنان هذه كلها خفيفة على بشرتك، لذلك لن يكون هناك أي آثار جانبية سلبية. 2. تناول الزنك والبيوتين في نظامك الغذائييمكنك إما تناول المكملات الغذائية أو زيادة استهلاكك للأطعمة الغنية بالزنك والبيوتين ، مما يساعد على جعل أظافرك لامعة وقوية. 3. نقع الأظافر فى الليمون بالماءاعصري ليمونة كاملة في وعاء وأضيفي القليل من الماء البارد اغمسي أصابعك فيه وانقعيها لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق في ماء الليمون. انزعي أصابعك واتركيها تجف ثم اغسلي يديك. ستلمع أظافرك وستتم إزالة البقع باستخدام هذه الطريقة 7 نصائح لتنظيف أظافرك الصفراء في المنزل 1. تبييض الأظافريمكنك بسهولة صنع محلول التبييض المناسب للأظافر يمكنك تجربة صودا الخبز وبيروكسيد الهيدروجين ومنتجات تبييض الأسنان هذه كلها خفيفة على بشرتك، لذلك لن يكون هناك أي آثار جانبية سلبية. 2. تناول الزنك والبيوتين في نظامك الغذائييمكنك إما تناول المكملات الغذائية أو زيادة استهلاكك للأطعمة الغنية بالزنك والبيوتين ، مما يساعد على جعل أظافرك لامعة وقوية. 3. نقع الأظافر فى الليمون بالماءاعصري ليمونة كاملة في وعاء وأضيفي القليل من الماء البارد اغمسي أصابعك فيه وانقعيها لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق في ماء الليمون. انزعي أصابعك واتركيها تجف ثم اغسلي يديك. ستلمع أظافرك وستتم إزالة البقع باستخدام هذه الطريقة

لا ينبغي أن يوضع عصير الليمون مباشرة على أظافرك. القيام بذلك قد يضر بشرتك.

4. استخدم فيتامين Eيمكن استخدام حبوب فيتامين هـ لعلاج اصفرار الأظافر. يمكن أن يؤدي تناول مكملات فيتامين E عن طريق الفم ، جنبًا إلى جنب مع الأدوية المضادة للفطريات ، إلى نتائج مفيدة لمرض الأظافر الصفراء.

يمكنك أيضًا تجربة مستحضرات فيتامين E ـ الموضعية على الأظافر الصفراء وملاحظة نتيجة مفيدة.

بصرف النظر عن كل ذلك، يمكنك أيضًا استخدام زيت الخروع أو زيت اللوز الغني بفيتامين هـ لتدليك أظافرك هذا يمكن أن يزيل اللون الأصفر برفق.

5. تدليك الأظافر بالجلسرينأفضل طريقة لمنع اصفرار الأظافر هي تدليك أظافرك اخلطي الجلسرين مع بضع قطرات من أي زيت عطري مثل اللافندر وبرتقال الماندرين دلكي أظافرك والجلد من حولهم بهذا الخليط لمدة 10 إلى 15 دقيقة ، واتركيها ثم اغسليها بالماء الفاتر. ستصبح أظافرك أكثر بياضًا ولن تجف نتيجة لذلك. 6. الأدوية المضادة للفطرياتعلاج فطريات الأظافر أمر صعب للغاية وله احتمال كبير للعودة للتعامل معها ، قد يوصي طبيبك بالمستحضرات المضادة للفطريات التي يجب استخدامها يوميًا للأظافر الصفراء بالإضافة إلى الأدوية المضادة للفطريات عن طريق الفم بالإضافة إلى ذلك، حافظى على النظافة المناسبة.

7. الحفاظ على نظافة الأظافرمرة واحدة في الأسبوع، قومى بتدليك إصبع قدميك وأظافرك بزيت الزيتون للحفاظ على صحتها وبريقها

-تقليمهم بانتظام

-تجنب استخدام طلاء الأظافر القاسي

-التوقف عن قضم أظافرك

-اغسلى يديك بشكل صحيح بعد اتساخهما

-حاولى دائمًا إبقائها جافة ونظيفة