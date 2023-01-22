شكرا لقرائتكم خبر عن هل رفع الأثقال فى صالة الألعاب الرياضية يحتاج إلى فحص القلب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تحتاج حقًا إلى فحص القلب إذا كنت ستنضم إلى صالة الألعاب الرياضية؟.. نعم إذا كنت ستخضع إلي رفع الأثقال والهدف الاطمئنان على صحة القلب قبل القيام بهذا النشاط، وذلك وفقًا لموقع "indiatoday".

كانت هناك عدة حالات لأشخاص انضموا إلى صالة الألعاب الرياضية وانتهى بهم الأمر بسكتة قلبية، والعديد من المشاهير والرياضيين الشباب، الذين غالبًا ما يكونون نموذجًا للياقة البدنية لمعجبيهم، ينهارون أثناء التمرين بسبب نوبة قلبية.

وفي حين أن هناك العديد من الأسباب الكامنة وراء ذلك حول ما إذا كان الشخص يجب أن يخضع لفحص القلب قبل الانضمام إلى صالة الألعاب الرياضية.

وبالنسبة لشخص لم يقم بأي تمرينات أو عادة لممارسة تمارين خفيفة الشدة ، فإن اختبار القلب ليس مطلوبًا، وهذا يشمل أنشطة مثل المشي والمشي السريع أو السباحة، ما لم تكن هناك أي ظروف مرضية.

تحدث النوبة القلبية أثناء التمرين عادةً بسبب التراكم التدريجي للويحات المتكلسة في الشرايين. هذا يمكن أن ينمو ويضيق الشرايين التاجية، ما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية لأن النشاط البدني يمكن أن يجهد القلب.

ومع ذلك، إذا كان لديك تاريخ عائلي من أمراض القلب أو القلب، فمن الأفضل دائمًا إجراء فحص القلب حتى إذا لم تكن تنضم إلى صالة الألعاب الرياضية، نصح الدكتور شودري أنه بحلول سن 30-35 ، إذا كان يجب على أي شخص لديه تاريخ من أمراض القلب والأوعية الدموية في العائلة، على أي حال، أن يخضع لفحص القلب.

إذا كنت تعاني من نسبة السكر في الدم، أو مرض القلب المبكر في الأسرة ، فلن يضطر الأشخاص في هذه الحالات إلى إجراء أي اختبار للقلب. ولكن إذا كنت ترغب في القيام بتمارين عالية الشدة أو أوزان ثقيلة أو رياضات تنافسية، فهناك بعض الاختبارات التي يجب إجراؤها بما في ذلك ECG وEcho وTMT (اختبار جهاز المشي)، تحدد هذه الاختبارات لياقتك القلبية، بالإضافة إلى ذلك، يجب إجراء تقييم نسبة السكر في الدم والكوليسترول أو تحليل الدهون، حتى إذا كنت لا تخطط للانضمام إلى صالة الألعاب الرياضية.

قبل البدء في أي تدريب عالي الكثافة، يمكن للأشخاص إجراء فحص الكالسيوم التاجي أو فحص القلب الذي يساعد على قياس الترسبات المحتوية على الكالسيوم في الشرايين، قد يوفر أيضًا معلومات حول أي خطر للإصابة بأمراض القلب.