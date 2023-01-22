شكرا لقرائتكم خبر عن هل ارتداء الجوارب يساعدك على النوم بشكل أفضل وما آثاره الجانبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تصيبك قشعريرة الشتاء بشدة، خاصةً عندما تكون نائمًا، نميل جميعًا إلى النوم أكثر والاستمتاع بدفء أسرتنا في فصل الشتاء.

أنت ترتدي ملابسك أثناء الخروج وتلتف في لحاف عندما تكون في المنزل، حتى أن الكثير منهم يرتدون الجوارب قبل النوم للبقاء دافئين ولكن هل تساءلت يومًا ما إذا كانت صحية وصحية؟

هل النوم بالجوارب يساعدك على النوم بشكل أفضل أم له آثار جانبية؟ استمر في القراءة لمعرفة الفوائد والآثار الجانبية المحتملة لارتداء الجوارب أثناء النوم.

فوائد ارتداء الجوارب أثناء النوم في الشتاء

وفقًا لموقع "OnlyMyHealth" يمكن أن تجعل القدم الباردة من الصعب عليك النوم، لأنها تقيد الأوعية الدموية وتقلل من الدورة الدموية، فيمكن أن يساعد ارتداء الجوارب في تحسين الدورة الدموية وتعزيز النوم بشكل أفضل.

بالإضافة إلى تعزيز النوم بشكل أفضل، فإن ارتداء الجوارب أثناء النوم يمكن أن يشفي الكعبين المتشققين، يمكن أن يكون فصل الشتاء قاسيًا ، خاصة على بشرتك، لذلك ، فإن النوم مع ارتداء الجوارب هو أسهل طريقة لمنع تشقق الكعب.

يمكن أن يؤدي ارتداء الجوارب أثناء النوم أيضًا إلى تبريد درجة حرارة الجسم الأساسية ومنع الهبات الساخنة التي تواجهها النساء أثناء انقطاع الطمث.

تقل فرص هجوم رينود إذا كنت تنام مرتديًا الجوارب. مرض رينود هو حالة صحية تشعر فيها بالخدر في بعض مناطق الجسم ، مثل أصابع اليدين والقدمين، وتتحول إلى اللون الأزرق أو الأبيض بسبب درجة الحرارة الباردة أو الإجهاد.

فائدة أخرى لارتداء الجوارب هي أنها تساعدك على تحقيق هزات الجماع أثناء ممارسة الجنس.

بدائل للحفاظ على قدميك دافئة

قد يجد بعض الناس صعوبة في النوم أثناء ارتداء الجوارب، يمكن أن يواجهوا صعوبة في النوم بسبب برودة القدمين.

يمكنك تجربة الخيارات التالية للحفاظ على دفء قدميك:

انقع قدميك في ماء دافئ لزيادة درجة حرارة جسمك قبل النوم. سيساعدك هذا على النوم بشكل أفضل .

احتفظ بكيس ماء ساخن بجانبك لتدفئة قدميك .

قم بتغطية قدميك ببطانية لتوفير الدفء .

حافظ على رطوبتك لتعزيز الدورة الدموية في جسمك .

يجب تجنب التدخين لأن النيكوتين الموجود في السجائر يمكن أن يتسبب في تقلص شرايين الدم وتقليل تدفق الدم .

الآثار الجانبية لارتداء الجوارب أثناء النوم

بينما يمكن للنوم مع ارتداء الجوارب أن يجني فوائد متعددة ، فقد يكون هناك أيضًا بعض الآثار الجانبية المحتملة، يمكن أن يحدث انخفاض في الدورة الدموية إذا كنت ترتدي جوارب ضيقة.

علاوة على ذلك، قد يؤدي أيضًا إلى ارتفاع ضغط الدم إذا كنت ترتديه لفترة أطول بسبب انخفاض تدفق الدم. بالإضافة إلى ذلك، إذا لم تقم بتغيير جواربك بشكل متكرر ، فقد يؤدي ذلك إلى سوء النظافة وقد يتسبب في التهابات الجلد.