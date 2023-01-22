شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خطوات لصحة قلبك وتقليل نسبة الكوليسترول الضار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكوليسترول مادة شمعية توجد في الدم، يمكن أن يشكل تراكم مستويات الكوليسترول، بما يتجاوز المستويات الطبيعية، ويسبب مخاطر جسيمة على الصحة، ما يؤدي إلى الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، في حين أن هناك أنواعًا مختلفة من الكوليسترول، فإن البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) هو النوع الضار ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، على الرغم من أن الأدوية يمكن أن تساعد في تحسين الكوليسترول، فإن أخصائية التغذية الهندية لوفنيت باترا، سلطت الضوء على إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة يمكن أن تساعد في السيطرة على الكوليسترول السيئ، وفقا لما نشره موقع "ndtv". 4 طرق للحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية. 1. تناول الأطعمة الصحية للقلبتقترح خبير التغذية تقليل استهلاك الدهون المشبعة الموجودة أساسًا في اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان كاملة الدسم، كما تنصحنا بالتخلص من الدهون المتحولة من نظامنا الغذائي، غالبًا ما تُستخدم الدهون المتحولة ، التي تُدرج أحيانًا على ملصقات الأطعمة على أنها "زيت نباتي مهدرج جزئيًا" في السمن النباتي وتضيف أنه يجب تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية وزيادة الألياف القابلة للذوبان، توجد أحماض أوميجا 3 الدهنية في المواد الغذائية مثل سمن البقر A2 والسلمون والجوز وبذور الكتان.

2. ممارسة الرياضة بانتظامتحث أخصائية التغذية لوفنيت باترا الناس على زيادة نشاطهم البدني وممارسة الرياضة في معظم الأيام لأنها تساعد في تحسين نسبة الكوليسترول لديهم.

3. الإقلاع عن التدخين التدخين يخفض نسبة الكوليسترول الحميد لأنه بالإقلاع عنه ، يمكن للمدخنين خفض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة وزيادة مستويات كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة لديهم، ويمكن أن يساعد أيضًا في حماية شرايينهم.

4. الحفاظ على وزن صحي للجسمزيادة الوزن والسمنة تؤدي إلى الكولسترول السيئ لذلك، يمكن أن يساعد فقدان الوزن بنسبة تتراوح من 5٪ إلى 10٪ في تحسين مستويات الكوليسترول.