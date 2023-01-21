شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط أم خمول.. إليك 5 علامات تشير لقصور هرمون الغدة الدرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنت تعلم أن هناك غددًا مختلفة موجودة في جسمك لتكوين أو إطلاق مواد تساعدك في شيء أو آخر، إحدى هذه الغدد المهمة هي الغدة الدرقية، تقع هذه الغدة على شكل فراشة أمام الرقبة، يصنع هرمونات تؤثر على العديد من وظائف جسمك الآن ، يجب أن تدرك أن مشاكل الغدة الدرقية تحدث عندما تصبح الغدة الدرقية ناقصة أو مفرطة الاستخدام، تشمل الأنواع المختلفة لأمراض الغدة الدرقية فرط أو قصور نشاط الغدة الدرقية ، على الرغم من أن مشاكل الغدة الدرقية شائعة بين الأشخاص عبر الفئات العمرية ، فمن المهم ملاحظة العلامات التي تشير إلى أن الغدة الدرقية لا تعمل بشكل صحيح. من زيادة الوزن إلى تساقط الشعر ، يمكن أن يكون هناك مجموعة متنوعة من الأعراض التي تعاني منها أثناء الإصابة بقصور الغدة الدرقية ، وفقا لما نشره موقع " ndtv". وإليك العلامات التي تدل على أن لديك خمول في الغدة الدرقية: 1 -زيادة الوزن:إذا كان أداء الغدة الدرقية لديك ضعيفًا ، فقد يؤدي ذلك إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي، هذا يمكن أن يسبب أيضا زيادة الوزن، لا يقتصر الأمر على اكتساب الوزن فحسب ، بل إنقاص تلك الكيلوجرامات الزائدة يمكن أن يصبح تحديًا أيضًا.

2 -الجلد الجاف :

يمكن للمرء أن يعاني من جفاف وحكة في الجلد بسبب نشاط الغدة الدرقية.

3- عدم تحمل البرد:

تنظم الغدة الدرقية درجة حرارة الجسم، غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بقصور الغدة الدرقية من برودة اليدين والقدمين والشعور بالبرد حتى عندما لا يشعر الآخرون من حولهم بذلك.

4- تساقط الشعر:

لا تتجاهل هذه الأعراض في بعض الأحيان ، يعتبر تساقط الشعر وخفة الشعر وفقدان الجزء الخارجي من أكثر العلامات شيوعًا لخمول الغدة الدرقية.

5- الإمساك:

يؤدي هذا أيضًا إلى ظهور أعراض شائعة للعديد من الأشخاص الذين يعانون من مشكلة الغدة الدرقية.