فواكه يُنصح بتناولها في فصل الشتاء لرفع المناعة

يتخوف البعض من الإصابة بأدوار الإنفلونزا خلال فصل الشتاء، لذلك يسعون لرفع مناعتهم بشتى الطرق والوسائل، وينصح خبراء الصحة والتغذية ببعض الفاكهة التي من شأنها رفع المناعة.

المشمش

وبحسب د. أناستاسيا تاراسكو أخصائية الغدد الصماء والتغذية الروسية فإن هناك فاكهة تسهم في ذلك من بينها المشمش، والذي يمكن تناوله بصورة مجمدة أو مجففة، وفي كلتا الحالتين يحتفظ بنسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم، وبالإضافة إلى ذلك للمشمش تأثير محفز خفيف في الأمعاء، كما يحتوي على الغلوكوز والفركتوز، فيتامين С وفيتامينات مجموعة В.

الكمثرى

يضمن تناولها عدم نقص المواد الغذائية والألياف اللازمة لقيام الجسم بوظائفه، وتعمل على تدفئة الجسم بشكل جيد، ويمكن تناولها في الطقس شديد البرودة، وينصح بإدخالها في روتين التغذية لما تحتويه على نسبة ألياف عالية تعمل على الشعور بالشبع ومقاومة الجوع.

الموز

يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية والبوتاسيوم والكربوهيدرات، أي أنه يمكن اعتباره وجبة خفيفة مثالية، كما يحتوي أيضاً على مادة التربتوفان وهي مادة أولية لتركيب هرمون السعادة.

الرمان

يتميز بإمكانية تخزينه طوال فترة الشتاء واحتفاظه بجميع خصائصه المفيدة وهو غني بالحديد والمغنيسيوم وفيتامين С والعديد من المواد البيولوجية النشطة ولقشره خصائص علاجية مضادة للالتهابات وتساعد على التئام الجروح.

البرتقال

يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية كالكالسيوم وفيتامين C ويساعد تناوله بشكل منتظم على تحسين النظام المناعي ويمنع تلف الجلد ويخفض مستويات الكوليسترول ويساعد على إنقاص الوزن.

الكيوي

من أبرز أنواع الفواكه الغنية بفيتامين C ويعمل على تنظيم ضغط الدم ومنع تجلط الدم ويساعد في تحسين الرؤية ورفع نسبة النظر.

التوت

يحتوي التوت على فيتامينات وعناصر غذائية تعمل على تعزيز صحة الجسم وتزيد المناعة والوقاية من الأمراض ونزلات البرد والإنفلونزا.

البرقوق

يعد من الفواكه التي تعزز المناعة لاحتوائه على الفيتامينات التي تحمى الجسم من الفيروسات الشتوية المعروفة.

الجوافة

تحتوي على نسبة عالية من فيتامين C تزيد عن النسبة الموجودة في البرتقال واليوسفي وتساعد على مقاومة أعراض البرد لدى الأطفال وعلاج السعال والكحة، كما تُغلى أوراقها ويمكن تناولها كمشروب لطرد البلغم وتهدئة السعال.

الكمثرى

يضمن تناولها عدم نقص المواد الغذائية والألياف اللازمة لقيام الجسم بوظائفه، وتعمل على تدفئة الجسم بشكل جيد، ويمكن تناولها في الطقس شديد البرودة، وينصح بإدخالها في روتين التغذية لما تحتويه على نسبة ألياف عالية تعمل على الشعور بالشبع ومقاومة الجوع.

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